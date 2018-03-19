Начиная с семи вечера, 18 марта площадь им. Сахарова в Барнауле заполнилась народом — в краевой столице уже в пятый раз отмечали присоединение Крыма к России. Мамы с коляскам, студенты с флагами, солидные мужчины со спутницами в шубах и на удивление веселые группы пенсионеров - в этот день митинг объединил всех и походил скорее на народный праздник, сродни Дню города или проводам Масленицы.

Кого-то сюда привела тематика акции и одобрение возвращения Крыма в состав РФ, кто-то пришел просто посмотреть на знаменитых гостей, среди которых были Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ", актриса Любовь Толкалина, уроженец Барнаула, певец, солист группы "Челси" Арсений Бородин, праздничный хор Свято-Данилова монастыря, ансамбль "Казачий Круг" и многие другие артисты. Так или иначе пара сотен Барнаульцев закончила день выборов президента России на патриотичной ноте.

"Мы видели информацию, нам понравилось, мы пришли. Мы хоть и в возрасте, но поем с артистами и мы за присоединение Крыма!", — поделилась своими взглядами группа пенсионеров.

"Мы хотели развлечься и настроение хорошее. Кроме того, мы патриотки и за "Крым наш", — говорят рядом молодые женщины.

Люди танцевали и размахивали флагами, артисты рассуждали о судьбе России, Александр Ф. Скляр говорил об Алтае, Любовь Толкалина читала стихи Максимилиана Волошина, а казачий хор прославлял народное творчество.

"Мы поддерживаем присоединение Крыма, очень рады этому факту. А кроме того, приятно видеть людей, которые гордятся тем, что происходит. Здесь общее единение", — прокомментировал барнаулец Александр Чумаков.

Стоит отметить, что если представители старшего поколения в большинстве своем знали, куда они идут и митинг для многих был не просто развлечением, но и выражением определенной гражданской позиции, то среди молодежи процент осознано поддерживающих присоединение Крыма оказался не так велик.

"Мы просто вышли погулять и пришли сюда. О присоединении Крыма мы и не задумывались, просто стоим и все, смотреть интересно", - объяснили студенты медицинского университета.

"Нам подруга скинула информацию о концерте, мы решили сходить. Присоединение Крыма нас не особо касается, для нас это скорее праздник", — рассказали учащиеся педагогического вуза.

"Мы хотели отдохнуть от учебы и хотели прогуляться, что это посвящено присоединению Крыма мы не знали, просто мимо шли и нам тут понравилось", — прокомментировали студентки первого курса медуниверситета.

Хотя среди нескольких десятков молодежи были и те, кто реально пришел отметить возвращение полуострова в состав РФ.

"Нам в университете рассказывали и для нас это важно, это наша страна, мы тут живем", — считает первокурсница АГАУ.

Финалом двухчасового концерта стал яркий и продолжительный салют - так празднично и с размахом завершился день выборов главы государства.