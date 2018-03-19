Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что материалы по нарушениям на двух избирательных участках — в Приморье и Люберцах — будут переданы для возбуждения уголовных дел.

"За сегодняшний день в территориальные подразделения МВД поступило 642 сообщения. По двум фактам — в Приморье и Люберцах — мы передаем материалы для возбуждения уголовного дела", — подчеркнул Горовой.

Он отметил, что с начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел: "По итогам предыдущих выборов президента в 2012 году всего было возбуждено 23 уголовных дела".

По данным МВД, зарегистрировано более 3000 сообщений, которые затрагивают вопросы предвыборной кампании — возбуждено более 700 производств для оценки этих сообщений.

Видеонаблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней на УИКе № 1479 в подмосковных Люберцах. Судя по записи с камеры вброс произошел в 8.55 утром 18 марта. В "спецоперации" участвовало несколько членов комиссии.

Вброс в Приморском крае.