Издание "Автоновости дня" опубликовало обзор, в котором эксперты поделились своим мнением о таких автопроизводителях, как Honda, Mazda, Ford, Mitsubishi и Toyota.

Так, у Honda не рекомендуются к покупке кроссовер Pilot первого поколения и кросс-седан Crostour. В первом случае придется переплачивать по налогам из-за мотора чуть мощнее 249 л.с., а вторая модель - слишком уже нишевая, и перепродать ее сложно. А вот кроссовер CR-V и компактный Honda Civic — хороши практически во всех генерациях и имеют малую амортизацию при перепродаже.

У Mazda не задалось с кроссоверами CX-7 и CX-9 начальных поколений, которые имеют проблемы с моторами, шумоизоляцией и дороги в кузовном ремонте. А вот линейки Mazda 3 и 6 хороши, несмотря на стол же дорогую "кузовню".

У Ford эксперты рекомендуют к покупке Mondeo и Focus второго поколения. А вот тот же "Фокус" третьей генерации может разочаровать, как и кроссовер Kiga.

Mitsubishi имеет в своей линейке отличные модели в лице внедорожников Pajero, Pajero Sport и L200, а также седана Lancer 9. А вот компактный кроссовер ASX — дорогой и тесный псевдокросс с плохой "шумкой".

Что касается Toyota, то здесь рекомендуются к покупке внедорожники Land Cruiser, а также седаны Camry и Corolla. Правда, последние имеют завышенную цену при покупке в салоне, которая, впрочем, отыгрывается при перепродаже.