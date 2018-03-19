Кадыров призвал не обижаться на мелкие провокации в ходе выборов

Фото: ВКонтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте" сообщил о высокой явке на избирательных участках на президентских выборах в Чечне.

"По предварительным данным Избирательной комиссии ЧР на 18.00 часов в голосовании приняли участие 81,10% избирателей", — написал Кадыров.

Он также отметил наличие попыток "нарисовать сенсацию на голом месте", несмотря на отсутствие ограничений в работе наблюдателей.

"Но каждый человек живет в соответствие с нормами своей совести. У всех людей она не может быть одного уровня. Поэтому не будем обижаться на мелкие провокации. Какие-либо жалобы от участников выборного процесса, избирателей и наблюдателей не поступали. Во всех районах активно работают приехавшие по моему приглашению наблюдатели из Москвы и других городов России, есть в Чечне и международные наблюдатели. Для них действует режим полной открытости и прозрачности выборов. Никто и никаких ограничений в их работе не чинит. Есть, конечно, отдельные факты, когда некоторые наблюдатели, будучи разочарованными наличием безопасности, четкой деятельности комиссий, высокой явки избирателей, пытаются нарисовать сенсацию на голом месте", — написал он.