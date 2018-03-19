На выборах президента России побеждает действующий глава государства Владимир Путин. Он набирает 71,9 % голосов. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова обработано 21% голосов. Причем в некоторых дальневосточных регионах страны уже полностью завершился подсчет голосов. На втором месте расположился кандидат от "КПРФ" Павел Гудинин с 15% голосов. Владимир Жириновский набрал 6,9%, а Ксения Собчак 1,3%. Остальные кандидаты набрали менее процента.

Кроме того, стали известны первые предварительные результаты голосования на выборах президента России в Алтайском крае, где процент Владимира Путина немного ниже. После обработки почти 80% бюллетеней Владимир Путин набирает 64,71% голосов. Вторым идёт с высоким показателем Павел Грудинин — 23,63%. Владимир Жириновский набрал 7,3%. Ксения Собчак не набрала более процента голосов.

Впервые Владимир Путин был избран президентом РФ в 2000 году, а переизбран на второй срок — в 2004 году. Впоследствии — в 2008 году — его на этом посту сменил Дмитрий Медведев. В 2014 году Путин снова выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ и одержал победу, набрав 63.60% голосов.

Всего в избирательном бюллетене на этих выборах было восемь кандидатов, претендующих на пост президента. Среди них самовыдвиженец — президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Явка по данным ЦИУ составила около 60%, что ниже, чем в 2012 году.