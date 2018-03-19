Опубликованы результаты экзитполов выборов президента России, по данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как отмечается, действующий президент России Владимир Путин набирает 76,3% голосов, Павел Грудинин — 11,9% голосов, Владимир Жириновский — 6%, Ксения Собчак — 2%, Григорий Явлинский — 1% , Максим Сурайкин и Борис Титов — по 0,7%, Сергей Бабурин - 0,6%.

Выборка опроса репрезентирует избирателей России и включает 1127 избирательных участков в 737 населенных пунктах 83 субъектов РФ. На каждом избирательном участке было опрошено 100 человек. Общий размер выборки составил 112700 тысяч человек. Опрос проходил с 8 часов до 19 часов 30 минут местного времени на городских избирательных участках и с 8 до 17 часов – на сельских.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путин набирает 73,9% голосов, Павел Грудинин — 11,2% голосов. За Владимира Жириновского проголосовали 6,7%, за Ксению Собчак — 2,5%. Григорий Явлинский набрал 1,6% голосов, Борис Титов — 1,1%, Сергей Бабурин — 1,0%, Максим Сурайкин — 0,8%.

Опрос проводился на 1200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте. Всего было опрошено 162.601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.