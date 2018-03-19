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Стали известны первые предварительные результаты голосования на выборах президента России в Алтайском крае. Если верить системе ГАС "Выборы", то после обработки более 80% бюллетеней Владимир Путин набирает в крае 64,71% голосов. Самый высокий результат зафиксирован в Заринском — 71,63% и Кулундинском районах — 71,96%.

В России же у действующего президента после 25% голосов, по данным ЦИК, 74% голосов. В Алтайском крае у Владимира Путина один из самых низких результатов в Сибири. Больше всего глава государства среди регионов СФР набрал в Тыве (92%), далее идет Кемеровская область (87%), Красноярский край 74%, Бурятия 73%. В Республике Алтай Владимир Путин набрал 69%. В Иркутской, Томской областях у Путина также около 70%.

Вторым в Алтайском крае идёт Павел Грудинин — 23,8%. Это лучший результат в Сибири. Например, в Романовском районе Алтайского края кандидат от КПРФ набрал около 35% всех голосов.

Владимир Жириновский набрал в Алтайском крае 7,3%. Ксения Собчак набрала около процента. Неплохие результаты у нее в Барнауле и ЗАТО "Сибирском".

Впервые Владимир Путин был избран президентом РФ в 2000 году, а переизбран на второй срок — в 2004 году. Впоследствии — в 2008 году — его на этом посту сменил Дмитрий Медведев. В 2014 году Путин снова выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ и одержал победу, набрав 63.60% голосов.

Всего в избирательном бюллетене на этих выборах было восемь кандидатов, претендующих на пост президента. Среди них самовыдвиженец — президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Явка по данным ЦИУ составила около 60%, что ниже, чем в 2012 году. Явка в Алтайском крае будет озвучена утром 19 марта.