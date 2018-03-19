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Владимир Путин набирает на выборах главы российского государства 76,63% голосов после обработки 98% голосов. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные ЦИК РФ.

На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,84% голосов, замыкает тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,7%.

За Ксению Собчак проголосовали 1,65% избирателей, за Григория Явлинского — 1,03%, Бориса Титова — 0,75%, Максима Сурайкина — 0,68%, Сергея Бабурина — 0,65%.

Издание отмечает, что за Путина свой голос отдали свыше 52,6 миллиона избирателей. Данный результат является рекордным в его политической карьере.

Добавим, что в Алтайском крае свои голоса Путину отдали свыше 64% избирателей.