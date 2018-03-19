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Владимир Путин набирает на выборах главы российского государства 76,63% голосов после обработки 98% голосов. Об этом сообщает Life со ссылкой на данные ЦИК РФ.
На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,84% голосов, замыкает тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,7%.
За Ксению Собчак проголосовали 1,65% избирателей, за Григория Явлинского — 1,03%, Бориса Титова — 0,75%, Максима Сурайкина — 0,68%, Сергея Бабурина — 0,65%.
Издание отмечает, что за Путина свой голос отдали свыше 52,6 миллиона избирателей. Данный результат является рекордным в его политической карьере.
Добавим, что в Алтайском крае свои голоса Путину отдали свыше 64% избирателей.
Комментарии
на выборах путина - победил путин.
кто бы сомневался.
Это единственный нормальный и адекватный кандидат, не удивлен что он победил.
С таким же успехом он мог бы себе и 146% нарисовать.
Как сказал один умный человек: "Если бы от нас на выборах что-то зависело, нас бы на них не пустили"
Ни один знакомый не голосовал за него, как столько набрал, вообще хз