Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Явка на выборах президента России в Алтайском крае превысила 65%, сообщили в региональном избиркоме, подчеркнув, что эти данные пока что имеют предварительный характер.
Тем не менее, после обработки 100% протоколов показатель явки в крае составляет 65,40%. В абсолютном выражении это значит, что на пункты для голосования пришли почти 1,2 миллиона человек, а именно 1 191 630 избирателей.
Напомним, согласно данным на 06:00 по местному времени, голоса избирателей за кандидатов в президенты распределились так:
- Владимир Путин (самовыдвижение) — 64,66% (762606 избирателей)
- Павел Грудинин (КПРФ) — 23,68% (279230)
- Владимир Жириновский (ЛДПР) — 7,13% (84057)
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0,98% (11602)
- Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,61% (7164)
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,66% (7768)
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,64% (7507)
- Борис Титов ("Партия роста") — 0,46% (5451).
Данные о явке и процентах проголосовавших за того или иного кандидата будут обновляться в течение дня.
Комментарии
Почему избиратель должен верить на слово, что в Алтайском крае один набрал 70%, другой 15% и так далее? Почему он не может посмотреть результаты по участку номер 200 Рубцовска или номер 350 Б. Ключей и сопоставить с итогами по краю?
Если этого нет, то какой толк во всех этих наблюдателях на участках, во всех этих камерах, вообще в ЦИК? С тем же успехом можно было бы выдать готовые результаты и не заморачиваться - если нет полной открытости, то можно считать, что её нет вообще, это всё обнуляет.