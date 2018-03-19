Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Явка на выборах президента России в Алтайском крае превысила 65%, сообщили в региональном избиркоме, подчеркнув, что эти данные пока что имеют предварительный характер.

Тем не менее, после обработки 100% протоколов показатель явки в крае составляет 65,40%. В абсолютном выражении это значит, что на пункты для голосования пришли почти 1,2 миллиона человек, а именно 1 191 630 избирателей.

Напомним, согласно данным на 06:00 по местному времени, голоса избирателей за кандидатов в президенты распределились так:

Владимир Путин (самовыдвижение) — 64,66% (762606 избирателей)

Павел Грудинин (КПРФ) — 23,68% (279230)

Владимир Жириновский (ЛДПР) — 7,13% (84057)

Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0,98% (11602)

Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0,61% (7164)

Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0,66% (7768)

Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") — 0,64% (7507)

Борис Титов ("Партия роста") — 0,46% (5451).

Данные о явке и процентах проголосовавших за того или иного кандидата будут обновляться в течение дня.