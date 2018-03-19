Фото: WFLA

Акробат цирка Cirque du Soleil сорвался с высоты и разбился насмерть. Инцидент произошел на выступлении в американском штате Флорида, пишет РИА Новости со ссылкой на канал WFLA.

Уточняется, что погиб 38-летний акробат Янн Арно. Мужчина выполнял относительно несложный трюк на кольцах, когда сорвался. Его сразу же госпитализировали в больницу, где он и умер.

По словам работников цирка, Арно был опытным акробатом со стажем работы в цирке свыше 15 лет.

Директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре заявил, что артисты цирка шокированы произошедшим и "опустошены". "Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", — добавил он.