Фото: vk.com/barneos22, Amic.ru

Серьезное ДТП произошло утром в понедельник, 19 марта, на Змеиногорском тракте в Барнауле — в результате столкновения транспортных средств есть пострадавшие, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

"Факт ДТП подтверждаем, есть пострадавшие. На месте работает экипаж ГИБДД. Более подробная информация будет позже", — отметила представитель Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на Змеиногорском тракте столкнулось три транспортных средства. На место прибыли кареты скорой помощи, а также пожарные.