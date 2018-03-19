Фото: vk.com/barneos22, Amic.ru
Серьезное ДТП произошло утром в понедельник, 19 марта, на Змеиногорском тракте в Барнауле — в результате столкновения транспортных средств есть пострадавшие, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
"Факт ДТП подтверждаем, есть пострадавшие. На месте работает экипаж ГИБДД. Более подробная информация будет позже", — отметила представитель Госавтоинспекции.
По предварительным данным, на Змеиногорском тракте столкнулось три транспортных средства. На место прибыли кареты скорой помощи, а также пожарные.
Комментарии
Вот из-за них начиная с Южного все колом стоит... Невозможно вобще уехать. Это капец
Такси 30 минут вызывала, на трамвае бы поехала - меньше бы времен потеряла(
Какой кошмар.
Да они как бы тоже не кайфуют в этой ситуации...