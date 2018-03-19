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Владимир Путин выразил слова благодарности сторонникам за поддержку. Заявление прозвучало на митинг-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, пишет РИА Новости.

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат", — цитирует его слова агентство.

Позднее в штабе Путин отметил, что без "профессиональной и искренней" поддержки сторонников результаты могли бы быть иными. "Поэтому я хочу вас поблагодарить, поблагодарить, конечно, всех избирателей, которые голосовали за меня", — добавил он.

Агентство пишет, что президент поблагодарил волонтеров своего штаба, подчеркнув, что рассчитывает на их дальнейшую помощь в разъяснении задач, которые будут решать российские власти.

"Для нас очень важно, и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений", — сказал он.