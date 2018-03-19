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Средние заработные платы в 2017 году в РФ выросли на 2,4 тысячи рублей, или на 7%. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные Минтруда.

Отмечается, что номинальная начисленная зарплата в минувшем году выросла на 7,2% — до 39,1 тысячи рублей на одного работника в месяц. Однако с учетом инфляции рост реальной заработной платы (покупательской способности) составил 3,4%.

В проекте итогового доклада об итогах деятельности Минтруда за прошлый год сказано, что назначенные пенсии в среднем увеличились на 7,4% — до 13,3 тысячи рублей. Подчеркивается, что их реальный размер при этом вырос на 3,6%.

Также издание пишет, что реальные доходы россиян продолжают снижаться, но темпы этого замедляются — в прошлом году падение составило всего 1,7%, а в 2016-м показатель был равен 5,8%.