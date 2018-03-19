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Известный российский актер, народный артист России Федор Добронравов был госпитализирован в больницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его агента Ирину Сойкину.

Собеседник агентства подтвердил, что актер находится в больнице, но отказался делиться подробностями. "Но уже ничего страшного", — добавила агент.

56-летний Добронравов известен по ролям в таких фильмах, как "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты" и других. Кроме этого, популярность ему принесли театральные работы.