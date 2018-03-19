Жительницы Новосибирска представят Россию на международном конкурсе красоты Asia Pacific 2018, который пройдет в Сингапуре, куда сейчас и отправились сибирячки.

Как пишет НГС, это конкурс предназначен для женщин старше 24 лет, которые стали мамами. Так, в ряды красавиц, отвечающих требованиям, попали Лариса Дубра, которой сейчас 52 года и у нее есть 32-летняя дочь, и Ульяна Кофанова, воспитывающая годовалого сына.

"После участия в конкурсе "Миссис Новосибирск", где я вошла в топ-14, я решила реализовать свой потенциал на максимум и решилась на участие в международном конкурсе", — прокомментировала Ульяна Кофанова порталу НГС.

Конкурс начнется 20 марта, а итоги члены жюри подведут 25. Участниц ждут дефиле в вечерних платьях, интеллектуальные конкурсы и презентация своего таланта.