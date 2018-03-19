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Специалисты из России испытывают вакцину, которая блокирует действие героина, морфина и иных опиатов. При ее использовании в организме появляются антитела, которые препятствуют действию определенного наркотика, пишет Life, ссылаясь на "Известия".

По словам разработчиков из Национального научного центра (ННЦ) наркологии, они создают гибридные молекулы из двух компонентов — производных морфина и белка. Их вводят животным и так получают первичные антитела. После этого, первичные антитела вкалывают другому животному — и получают вторичные. Подчеркивается, что данная методика полностью соответствует требованиям законодательства РФ.

"Цель действия этих антител — связать наркотик в кровяном русле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген, и при последующей встрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела", — цитирует издание слова старшего научного сотрудника лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии Аси Берзиной.

Согласно результатам испытаний на животных, иммунитет сохраняется в течение года. Затем вакцинацию надо проводить повторно.