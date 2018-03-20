Вторник, 20 Март, 09:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,55
€ 70,6
470878
-7°
Обь
-13см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Итоги молодежной футбольной "Лиги.БРО" подвели в Барнауле

, ИА "Амител"
Завершилось одно из главных событий для алтайского футбола в 2018 году

17 марта в спортивном комплексе "Темп" определился победитель молодежной "Лиги.БРО". Этот чемпионат призван найти молодые таланты. В ходе сезона были тренерские отставки, судейские отстранения и поддержка черлидерш в перерывах встреч. Трансляция финала велась с четырех камер, а комментировали встречу для YouTube-канала Лиги легенда алтайского футбола Александр Суровцев и комментатор "МАТЧ ТВ" Михаил Меламед.

Чемпионат "Лига.БРО" стартовал 25 ноября – шесть молодежных команд боролись за Кубок чемпионата. В финал вышли "БРО.SELONA" и "Демченко". В составе команды "Демченко" на поле вышли хорошо знакомые барнаульскому зрителю игроки Иван Старков, Константин Погребан, Александр Худяков, Владислав Аксютенко. В составе "БРО.SELONA" известных футболистов было еще больше — это Александр Рыбаков, Артем Яркин, Максим Ерусланов, Дмитрий Сергеев, Сергей Нестеренко, Алексей Майер, Артем Саблин.

"БРО.SELONA" обладала, пожалуй, самой мощной зрительской поддержкой. Финальный матч собрал полные трибуны спорткомплекса. Первый тайм прошел в равной борьбе, лидировали попеременно обе команды. Второй тайм подарил зрителю обилие голов. Открыл счет на 44-й минуте Тарас Фадеев, однако уже через четыре минуты Артем Шаболин восстановил равновесие в игре. Таким образом, сыграли замены тренеров, так как оба игрока сменили партнеров во втором тайме.

На 63-й минуте нападающий сине-гранатовых Дмитрий Волненко вывел свою команду вперёд – 2:1. Но теперь уже "жёлтые" исполнили молниеносный ответ. Великолепный Владислав Аксютенко на 67-й минуте ударом в ближний угол счёт сравнял.  Далее игра проходила в напряжённой борьбе до самого финального свистка. Голов в основное время игроки команд больше забить не смогли, и зрителей ожидала серия пенальти.

Первые удары обе команды реализовали. Второй удар стал неудачным для футболистов "Демченко" — голкипер Егор Бродников отбил удар Тараса Фадеева, отличившегося с игры. Третьи удары серии у футболистов прошли без промахов, а вот в четвёртых Иван Старков зарядил в штангу, а Шаболин свой одиннадцатиметровый реализовал.

Таким образом "БРО.SELONA" стала победителем первого сезона футбольного чемпионата "Лига.БРО". Команда, которая экспертами считалась главными претендентами на победу ещё до начала чемпионата, через испытания сериями послематчевых пенальти, все-таки становится чемпионом Лиги.

"Первые эмоции – эйфория от победы. К сериям пенальти специально не готовился, просто так получалось, везло, наверное. Богдан Карюкин, вратарь "Динамо-Барнаул" и "Снежного барса", пока является для меня недосягаемой личностью в плане мастерства, но к игре которого я буду стремиться", — говорит 16-летний вратарь сине-гранатовых Егор Бродников, получивший приз "лучший вратарь турнира" и "открытие турнира", ставший героем трех последних серий пенальти в плей-офф и финале.

Чемпионов, по традиции, осыпали "золотым дождём" под овации зрителей. Победителям был  вручён кубок "Лиги.БРО", который выполнила на заказ единственная за Уралом женщина-кузнец Анна Билецкая. На трофей будут нанесены имена всех игроков победившей команды. Кубок будет переходящим, а это значит, что традиция нанесения на него имён и названий команд-победителей продолжится и в следующих сезонах.

Бронзовым призёром чемпионата стала команда "Зенит". В затянувшейся серии послематчевых пенальти они оказались точнее футболистов "Снежного барса" — 11:10.

"Задача чемпионата – помочь раскрыться нашим молодым футболистам, а также подготовиться профессиональным игрокам к сезону. С этими задачами, считаю, мы справились. Открытием турнира для меня стали игроки "БРО.SELONA" — вратарь Бродников, нападающий Осипов, полузащитник Зарецкий и много еще кого можно перечислить. Также для меня стала откровением игра опорного полузащитника "Снежного барса" Курганского. Он проделывал огромный объем работы. Очень креативен полузащитник сине-гранатовых Шаболин. В то же время нужно с осторожностью сопоставлять любительский футбол и профессиональный, но, на мой взгляд, эти ребята все же имеют право на шанс попробовать себя в профессиональной команде", — отметил спортивный директор "Лиги.БРО" Александр Суровцев.

По ходу чемпионата около 10 игроков профессиональные контракты с клубами либо сейчас находятся в стадии переговоров.

Теперь, после завершения чемпионата футболистов будут ждать игры за свои клубы. Следующий сезон чемпионата "Лига.БРО", по словам организаторов, состоится на 99,9%. О сроках турнира говорить пока рано, но предположительно он начнется в конце года.

Чемпионат "Лига.БРО" по своей модели устройства ориентирован на коммерчески успешные лиги, такие как NHL, NBA. У каждой команды есть свои менеджеры, определяющие политику клуба. В будущем даже не исключен вариант создания футбольных дивизионов в соседних регионах.

Принять участие в следующем сезоне чемпионата "Лиги.БРО" может любой желающий. Ребята, которые только начинают свой футбольный путь, могут уже сейчас оставить заявку на участие в следующем сезоне в сообществе чемпионата.

Спортивный комплекс "Темп":
г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9
тел.: 8 (3852) 506–140

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
09:34
Когда в 2018 году вербное воскресенье, зачем освящать и как хранить вербу 6
09:22
Очевидцы сообщают о пробке в районе Старого моста в Барнауле 0
09:15
Ночной мартовский дождь в Барнауле превратился в страшный гололед 0
09:03
Больше 30 человек тушили неэксплуатируемое здание в Барнауле 0
09:00
Итоги молодежной футбольной "Лиги.БРО" подвели в Барнауле 0
08:50
Многокилометровые пробки осложнили утро барнаульцев 20 марта 0
08:42
Политолог: показатель голосования за Путина в Алтайском крае возрос 2
08:25
Депутат Госдумы Александр Терентьев посетил военную кафедру АлтГТУ 2
08:18
Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию прошло в Барнауле 0
08:16
Трамп не будет звонить Путину с поздравлениями 4
08:04
Самая большая SMM конференция за Уралом пройдет в Новосибирске 0
07:50
"Московский театр современной комедии" покажет в Барнауле детектив 0
07:34
Опасный лед: эксперт о подготовке к паводковому сезону в Алтайском крае 0
07:21
Ежедневник: чем запомнилось 20 марта 0
07:12
Жареные креветки с чесноком и розмарином: фоторецепт в инфографике 3
07:03
Двухуровневую квартиру с элементами из дуба и мрамора продают в Барнауле 0
06:48
Мировые рекордсмены по количеству лет пребывания у власти при демократии 7
06:32
Что такое день весеннего равноденствия и когда его отмечают 2
06:24
Девушка с татуировками: лучшие фото модели и актрисы Руби Роуз 2
06:13
Снег, ветер и похолодание: Алтайский край живет 20 марта в режиме шторма 0
06:01
Мэрия Барнаула рассказала, что будет с царапинами на тротуарах в городе 1
05:46
Эвакуацию на штрафстоянки машин со знаком "Инвалид" могут запретить 2
04:53
"Прямая линия" Владимира Путина пройдет после его инаугурации 0
03:13
Генпрокуратура не выявила судьбоносных нарушений на выборах президента 0
02:54
Путин лично поздравит российских призеров Паралимпиады в Пхёнчхане 0
01:23
Строили на века: дорогу и мост обнаружили под растаявшим льдом Антарктиды 0
00:31
Самарские ученые разработали насадку на смартфон, проверяющую качество пищи 0
23:59
Пожар произошел в автошколе, расположенной в районе "старого Барнаула" 3
23:29
Путин предложил всем кандидатам объединить усилия на благо единой России 0
23:12
Правительство выделит более 10,5 млрд рублей на поддержку медицины 0
22:45
Всё для людей: Путин назвал конечную цель власти в России 7
22:28
Умер кот-пианист Бенто, ставший звездой интернета в 2009 году 1
22:07
Медведев на 5% снизил ставку по кредитам на покупку деревянных домов 2
21:49
Единый следственный орган создают в России - глава московского СК 4
21:34
"Соскучились?": улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании 1
21:17
Путин рассказал о главных целях своего четвертого срока 2
20:44
Умер сорвавшийся с высоты акробат из цирка Запашного 0
20:21
Медведев в пять раз увеличил для водителей штраф за нарушения на переездах 11
20:01
СКР организовал проверку по факту падения плиты на ребенка в Барнауле 0
19:35
Грузовик перевернулся на трассе под Барнаулом 0
19:14
СМИ: школьницу придавило бетонной плитой в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: победа Путина, штормпрогноз и ожидания весны
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 марта
18:57
Бийчанка идет под суд за жестокое убийство своей дочери 2
18:28
Госдолг США превысил отметку в 21 триллион долларов 4
18:12
Самолет задержали в Турции из-за шуток пассажиров о бомбе 0
17:50
Прибыль российских банков в январе-феврале снизилась на 16% 0
17:34
Жителя Белокурихи приговорили к 200 часам работ за оскорбление полисмена 0
17:23
Путин встретится со своими конкурентами на выборах главы государства 0
17:21
Александр Карлин: "Выборы показали возросшую консолидацию жителей Алтая" 0
17:15
Весенняя дорога таит опасности: ГИБДД обратилась к водителям Барнаула 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.