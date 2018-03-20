17 марта в спортивном комплексе "Темп" определился победитель молодежной "Лиги.БРО". Этот чемпионат призван найти молодые таланты. В ходе сезона были тренерские отставки, судейские отстранения и поддержка черлидерш в перерывах встреч. Трансляция финала велась с четырех камер, а комментировали встречу для YouTube-канала Лиги легенда алтайского футбола Александр Суровцев и комментатор "МАТЧ ТВ" Михаил Меламед.

Чемпионат "Лига.БРО" стартовал 25 ноября – шесть молодежных команд боролись за Кубок чемпионата. В финал вышли "БРО.SELONA" и "Демченко". В составе команды "Демченко" на поле вышли хорошо знакомые барнаульскому зрителю игроки Иван Старков, Константин Погребан, Александр Худяков, Владислав Аксютенко. В составе "БРО.SELONA" известных футболистов было еще больше — это Александр Рыбаков, Артем Яркин, Максим Ерусланов, Дмитрий Сергеев, Сергей Нестеренко, Алексей Майер, Артем Саблин.

"БРО.SELONA" обладала, пожалуй, самой мощной зрительской поддержкой. Финальный матч собрал полные трибуны спорткомплекса. Первый тайм прошел в равной борьбе, лидировали попеременно обе команды. Второй тайм подарил зрителю обилие голов. Открыл счет на 44-й минуте Тарас Фадеев, однако уже через четыре минуты Артем Шаболин восстановил равновесие в игре. Таким образом, сыграли замены тренеров, так как оба игрока сменили партнеров во втором тайме.

На 63-й минуте нападающий сине-гранатовых Дмитрий Волненко вывел свою команду вперёд – 2:1. Но теперь уже "жёлтые" исполнили молниеносный ответ. Великолепный Владислав Аксютенко на 67-й минуте ударом в ближний угол счёт сравнял. Далее игра проходила в напряжённой борьбе до самого финального свистка. Голов в основное время игроки команд больше забить не смогли, и зрителей ожидала серия пенальти.

Первые удары обе команды реализовали. Второй удар стал неудачным для футболистов "Демченко" — голкипер Егор Бродников отбил удар Тараса Фадеева, отличившегося с игры. Третьи удары серии у футболистов прошли без промахов, а вот в четвёртых Иван Старков зарядил в штангу, а Шаболин свой одиннадцатиметровый реализовал.

Таким образом "БРО.SELONA" стала победителем первого сезона футбольного чемпионата "Лига.БРО". Команда, которая экспертами считалась главными претендентами на победу ещё до начала чемпионата, через испытания сериями послематчевых пенальти, все-таки становится чемпионом Лиги.

"Первые эмоции – эйфория от победы. К сериям пенальти специально не готовился, просто так получалось, везло, наверное. Богдан Карюкин, вратарь "Динамо-Барнаул" и "Снежного барса", пока является для меня недосягаемой личностью в плане мастерства, но к игре которого я буду стремиться", — говорит 16-летний вратарь сине-гранатовых Егор Бродников, получивший приз "лучший вратарь турнира" и "открытие турнира", ставший героем трех последних серий пенальти в плей-офф и финале.

Чемпионов, по традиции, осыпали "золотым дождём" под овации зрителей. Победителям был вручён кубок "Лиги.БРО", который выполнила на заказ единственная за Уралом женщина-кузнец Анна Билецкая. На трофей будут нанесены имена всех игроков победившей команды. Кубок будет переходящим, а это значит, что традиция нанесения на него имён и названий команд-победителей продолжится и в следующих сезонах.

Бронзовым призёром чемпионата стала команда "Зенит". В затянувшейся серии послематчевых пенальти они оказались точнее футболистов "Снежного барса" — 11:10.

"Задача чемпионата – помочь раскрыться нашим молодым футболистам, а также подготовиться профессиональным игрокам к сезону. С этими задачами, считаю, мы справились. Открытием турнира для меня стали игроки "БРО.SELONA" — вратарь Бродников, нападающий Осипов, полузащитник Зарецкий и много еще кого можно перечислить. Также для меня стала откровением игра опорного полузащитника "Снежного барса" Курганского. Он проделывал огромный объем работы. Очень креативен полузащитник сине-гранатовых Шаболин. В то же время нужно с осторожностью сопоставлять любительский футбол и профессиональный, но, на мой взгляд, эти ребята все же имеют право на шанс попробовать себя в профессиональной команде", — отметил спортивный директор "Лиги.БРО" Александр Суровцев.

По ходу чемпионата около 10 игроков профессиональные контракты с клубами либо сейчас находятся в стадии переговоров.

Теперь, после завершения чемпионата футболистов будут ждать игры за свои клубы. Следующий сезон чемпионата "Лига.БРО", по словам организаторов, состоится на 99,9%. О сроках турнира говорить пока рано, но предположительно он начнется в конце года.

Чемпионат "Лига.БРО" по своей модели устройства ориентирован на коммерчески успешные лиги, такие как NHL, NBA. У каждой команды есть свои менеджеры, определяющие политику клуба. В будущем даже не исключен вариант создания футбольных дивизионов в соседних регионах.

Принять участие в следующем сезоне чемпионата "Лиги.БРО" может любой желающий. Ребята, которые только начинают свой футбольный путь, могут уже сейчас оставить заявку на участие в следующем сезоне в сообществе чемпионата.

Спортивный комплекс "Темп":

г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9

тел.: 8 (3852) 506–140