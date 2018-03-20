Новый шестилетний срок Владимира Путина, которому россияне доверили пост президента до 2024 года, станет эпохальным в истории страны. Никогда прежде национальный лидер в РФ не находился у власти четверть века. Как полагают эксперты, это признак стабильности.

Отчет в данном случае можно вести в августа 1999 года, когда Владимир Путин стал премьер-министром. Напомним, как развивались события далее. С 31 декабря 1999 года до марта 2000 года он исполнял обязанности президента. Затем в 2000 и 2004 годах дважды побеждал на выборах главы государства, равно как в 2012 и в 2018 годах.

Таким образом, общий президентский стаж Владимира Путина по итогам 4 сроков должен составить 20 лет. Однако, не стоит забывать, что в период между 2008 и 2012 годами он работал в качестве премьер-министра, занимая по сути одну из ключевых должностей в государстве.

Мы решили посмотреть, кто из современных политических лидеров зарубежом находился у власти более двух десятилетий. Речь, разумеется, только о тех государствах, где присутствует республиканская форма правления, то есть президент избирается населением.

Дольше всех — 43 полных года, правит Поль Бийя — президент Камеруна , который стал главой государства еще в 1975 году. Семь лет он руководил страной как премьер-министр, а затем стал президентом.

На втором месте лидер еще одного африканского государства — Жозе Эдуарду душ Сантуш, президент Анголы. Из своих 72 он уже 39 лет правит государством.

Есть в списке и небезызвестный Ислам Каримов — президент Узбекистана. Его политический стаж насчитывает 28 лет. Следом идут лидеры Казахстана (Нурсултан Назарбаев, 27 лет) и Таджикистана (Эмомали Рахмон, 26 лет). В Топ-11 находится и 63-летний Александр Лукашенко, президент Беларуси. У власти он находится уже 24 года и, видимо, доведет это число до юбилейной отметки в 30 лет.

Это что касается современных политиков. Если же заглянуть в историю чуть глубже, мы увидим несколько аналогичных примеров в странах Запада. Например, послевоенная Франция. Лидер государства, с именем которого неразрывно связано движение Сопротивления — Шарль де Голль. Он был президентом 10 лет, однако до этого успел побывать и премьер-министром, и председателем Временного правительства, и министром национальной обороны. Так что его реальный "стаж" пребывания во власти превышает 15 лет.

Не менее внушительный послужной список у канцлеров ФРГ, все той же послевоенной эпохи. Напомним, Федеративная Республика Германия представляла собой парламентскую республику, где основные рычаги власти находятся у федерального канцлера. В числе политических долгожителей — легендарные Конрад Аденауэр (1949-1963) и Гельмут Коль (1982-1998). Кроме того, не стоит забывать, что недавно продлившая свой мандат Ангела Меркель является канцлером уже с 2005 года. Многие политологи в этой связи говорят уже об "эпохе Меркель".

Если взять другую сторону океана и все тот же XX век, на ум сразу же приходит американский президент Франклин Рузвельт (1933-1945). К слову, до этого он успел побыть губернатором штата Нью-Йорк (1929-1932).

Ну, и конечно невозможно обойти стороной 18-19 века, имперскую Россию, для того чтобы сложилось полное понимание того, много это или мало — 20 лет во главе государства. Итак, отчет можно начать с Петра I (1696-1725), который взошел на престол московским царем, а оставил в наследство потомкам уже Российскую империю. В этом же веке отметим правление императриц Елизаветы I (1741-1761) и Екатерины II (1762-1796). Из следующего XIX века выделим правления Александра I (1801-1825) и Александра II (1855-1881).

Что касается современной России, то здесь до недавних пор рекорд по пребыванию во власти принадлежал первому президенту РСФСР, а потом и РФ, Борису Ельцину (1991-1999).