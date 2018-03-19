Фото: vk.com/barneos22
Массовая авария с участием шести автомобилей произошла на шоссе Ленточный бор в Барнауле утром в понедельник, 19 марта, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
"Участниками ДТП стали шесть транспортных средств. Пострадавших нет, информация об обстоятельствах аварии уточняется", — отметила представитель Госавтоинспекции.
Между тем, в социальных сетях сообщают, что в результате аварии образовался транспортный затор.
"Заняты крайние ряды по обоим направлениям и центральная часть дороги. Пробка в обе стороны", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Комментарии
Все, Южный отрезан от города
И прочие жители элитных застроек.
Можно еще через Силикатный проехать
Сибдолиновские попрошайки что творят...