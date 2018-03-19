Фото: vk.com/barneos22

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла на шоссе Ленточный бор в Барнауле утром в понедельник, 19 марта, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

"Участниками ДТП стали шесть транспортных средств. Пострадавших нет, информация об обстоятельствах аварии уточняется", — отметила представитель Госавтоинспекции.

Между тем, в социальных сетях сообщают, что в результате аварии образовался транспортный затор.

"Заняты крайние ряды по обоим направлениям и центральная часть дороги. Пробка в обе стороны", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.