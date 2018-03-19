Все внимание многих западных СМИ было приковано к одному из главных политических событий — выборам президента России. Ряд телеканалов, газет и информационных агентств уже дали свою оценку результатам выборов.
Например, британская Би-би-си отметило, что поддержка Владимира Путина заметно увеличилась в долевом соотношении по сравнению с выборами 2012 года. Тогда действующий глава государства набрал 64% голосов избирателей.
Что касается американских изданий, то ABC News назвал результаты выборов "ошеломляющей победой" Владимира Путина. Также ABC News назвал Путина "человеком, который руководит самой большой в мире страной на протяжении всего XXI века".
К такому же мнению пришли эксперты в британской газете Mirror. Они написали, что победа Владимира Путина сделает его главой государства, который дольше всех находится у власти со времен Сталина.
Интересовались иностранные СМИ и явкой на выборах президента России. Так французская газета Parisien сообщила о рекордной явке на выборах "в гигантской стране, которая насчитывает не менее 11 часовых поясов". А немецкий журнал Spiegel написал, что вопрос был не в том, победит ли Владимир Путин, а в том, с каким количеством голосов.
Wall Street Journal написали, что "внешняя политика Путина вместе с усилиями по восстановлению российских Вооруженных сил стала частью попыток… усилить позиции страны на мировой арене — кампания, которая помогла (Владимиру Путину — прим.ред.) достигнуть большой популярности среди народа".
Греческое агентство новостей АМНА подчеркивает, что "Путин воплощает амбиции великой России, которой удалось восстановить свои силы за счет беспрецедентной напряженности в отношениях с Западом".
К такому же мнению пришли и другие западные СМИ. В частности немецкая газета Suddeutsche Zeitung написало, что "выборы состоялись в разгар усилившейся напряженности в отношениях с Западом". Также издание отмечает, что "Путин обеспечил себе срок до 2024 года".
Согласно последним данным, Владимир Путин набирает 76% голосов. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. За действующего главу проголосовали 54,4 миллиона человек. Это на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.
Комментарии
Почему мало коментариев ? Тролям выходной дали, уханькались за последние два дня?
Старое финансирование закончилось. Для нового еще не утвердили стратегию и бюджеты
Ну что же.
Соболезнуюпоздравляю. Пойду присматривать новые места для себя
Тролли малоэффективны, пора сливать
власть защитила себя со всех сторон, ввела драконовские штрафы за митинги, запретила перекрывать трассы. В том виде как сейчас, устраивать митинги бесполезно, можно с тем же успехом митинги против комаров устраивать или дождя... Ждемс очередное падение уровня жизни россиян
19.03.2018 11:35
- гость -
Почему мало коментариев ? Тролям выходной дали, уханькались за последние два дня?
Ты же на работе, а что покусаться не скем? А смысл? Вы трудились, трудились.....и все насмарку.
Успокойтесь уже, БОЛЬШИНСТВО выразило свою поддержку умному и сильному президенту!
Не иначе, как и США активно участвовало в выборах Президента РФ
Больная страна
Значит население заслуживает той ямы, в которой живет.
19.03.2018 12:25
- гость -
Если в яме вы. то не говорите за остальных!
Ошеломляющая победа фальсификаторов!!!!
19.03.2018 12:06
- гость -
19.03.2018 11:35
- гость -
Почему мало коментариев ? Тролям выходной дали, уханькались за последние два дня?
Ты же на работе, а что покусаться не скем? А смысл? Вы трудились, трудились.....и все насмарку.
Моего участия в этом цирке не было. И я проживу при любом президенте, а ты как собирал(а) объедки с чужих столов, так и будешь. Вся твоя жизнь насмарку, лапшеноситель.
Военную мощь всему миру продемонстрировали...Может теперь президент обратит внимание на внутренние проблемы и сменит правительство и его председателя?