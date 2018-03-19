Фото: 1news.az

Детский песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Минске 25 ноября в 2018 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национального организатора конкурса Белтелерадиокомпанию.

Ранее Европейский вещательный союз сообщил, что белорусский член союза примет детский песенный конкурс "Евровидение" в Минске в текущем году. В Белтелерадиокомании отмечали, что конкурс пройдет в ноябре.

По словам заместителя генпродюсера компании Ольги Шлягер, "репетиции, записи статистов, начиная с ввоза оборудования и установки сценической площадки — все это не меньше трех недель". Таким образом, с учетом, что конкурс пройдет 25 ноября, с начала месяца "Минск-Арену" начнут преображать к "Евровидению".

По данным Белтелерадиокомпании, Европейский вещательный союз и наблюдательный совет конкурса уже утвердили слоган и логотип — "Звезда" (интерпретация белорусского орнамента из звуковых волн), которая сопровождается фразой Light up! ("Зажигай!").

Подчеркивается, что детский песенный конкурс пройдет в Минске уже во второй раз: детское "Евровидение" уже проходило в Белоруссии в 2010 году. Представители страны два раза выигрывали конкурс — Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007 году.