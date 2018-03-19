Наступила следующая рабочая неделя, которая принесет с собой новые интересные культурные мероприятия, а какие — читайте в нашем гиде.

Понедельник

В начале рабочей недели для жителей и гостей Барнаула прозвучат оригинальные голоса всемирно известной группы Enigma. Коллектив посетит Барнаул в рамках большого мирового турне Return ("Возвращение") 2017—2018 (6+).

Напомним, что Enigma — известный студийный проект, получивший мировое признание благодаря завораживающим композициям и великолепным голосам исполнителей.

Вторник

20 марта в Барнаул приедут представители российской тяжелой сцены. Музыканты группы STIGMATA готовятся представить свой новый альбом "Мainstream?". Концерт пройдет в клубе CHE GUEVARA (16+).

Среда

21 марта Барнаульский духовой оркестр представит зрителям новую концертную программу "Весеннее вдохновение" (6+), которая пройдет в рамках фестиваля народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна 2018". Для зрителей прозвучат любимые арии из оперетт, романсы, популярная классическая музыка и песни в исполнении солистки духового оркестра Натальи Нестеровой и солистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии: Юлии Башкатовой, Михаила Лямина и Насими Нариманова. Впервые в программе примет участие танцевальный дуэт Ольги Ждановой и Игоря Мусухранова. Ведущим программы станет Арсен Митичашвили, а дирижерами Александр Онищенко и Сергей Белоусов. Концерт начнется в 18:00 в концертном зале ДК "Сибэнергомаш" (Ленина, 147).

В 18:00 в галерее "Бандероль" откроется персональная выставка барнаульской художницы Натальи Дрилевой (0+). Любителей графики приглашают заглянуть в заколдованный лес, где на ветке сидит вещая птица Гамаюн, а райские птицы Алконост и Сирин поют свои диковинные песни. Где органично уживаются друг с другом персонажи русских сказок Александра Пушкина, Федерико Гарсиа Лорки, современной прозы, поэзии и музыки.

В драме в 18:30 зрителей ждут в театральной гостиной на вечере "Быть поэтом" (16+). Это будет творческая встреча артистки Галины Зориной со зрителями, мероприятие составлено на основе стихов Сергея Есенина и посвящена Всемирному дню поэзии.

В МТА в это же время покажут спектакль о судьбах детей блокадного Ленинграда "Война, беда, мечты и юность..." (12+).

Четверг

22 марта перед жителями краевой столицы выступит женщина-эпоха, яркая, эпатажная, харизматичная и любимая миллионами поклонников певица Ирина Аллегрова (12+). На барнаульской сцене она презентует программу "МОНО...", премьера которой состоялась в марте 2017 года. Начало в 19:00.

А также в этот день в краевой столице покажут сразу два новых спектакля. Первый — в театре кукол "Сказка" — получил название "Евгений Онегин" (14+) и создан он по произведению Александра Пушкина. Как комментируют в "Сказке", это будет классика в неожиданном исполнении, предназначенная для подростков и взрослой публики. Начало в 17:00.

В театре драмы в 18:30 состоится трагикомическое представление по творчеству Александра Вампилова "Провинциальные анекдоты" (16+), над которой работал режиссер Антон Свит.

Среди ожидаемых фильмов "Тихоокеанский рубеж 2" (12+) и драма "Гонка века" (16+).

Пятница

Закончить рабочую неделю можно на концерте коллектива Artik&Asti (12+). организаторы обещают, что это будет по-настоящему шикарное и единственное выступление коллектива. Со сцены ДК "Моторостроителей" прозвучат все хиты исполнителей, которые многие так любят слушать по радио и в клубах.