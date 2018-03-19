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Маленький мальчик накануне вечером едва не выпал из окна дома, расположенного на улице Антона Петрова, 65 в Барнауле, сообщает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на информацию из соцсетей.

Как сообщили очевидцы, они увидели ребенка, стоящим на подоконнике у открытого окна и сразу вызвали полицию и спасателей. До приезда сотрудников МВД и МЧС ребенок самостоятельно спустился с подоконника.

Также отмечается, что ломать дверь в квартиру также не пришлось, малыш сам открыл дверь спасателям.

По предварительной информации, мать мальчика была на работе и оставила ребенка с подругой, которая куда-то ушла.