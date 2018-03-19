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В Алтайском крае в понедельник, 19 марта, стартует очный этап регионального этапа конкурса "Учитель года Алтая — 2018". В нем поучаствуют 24 педагога, включая пятерых из Барнаула. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что Барнаул представлять на конкурсе будут: Елена Брякотнина, учитель русского языка и литературы гимназии №131, Иван Гребенкин, учитель информатики гимназии №74, Ирина Касаткина, учитель начальных классов школы №125, Дмитрий Кононенко, учитель математики школы №64 и Ирина Червова, учитель биологии лицея №112.

Торжественная церемония открытия конкурса пройдет в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования. Для участников организуют "Деловой завтра", также их ждет знакомство с оргкомитетом и жюри. Кроме этого, педагоги узнают о предстоящих испытаниях и поучаствуют в жеребьевке к конкурсному испытанию "Презентация опыта работы".

20 марта пройдут традиционные открытые уроки, которые будут организованы на базе барнаульской гимназии №42 с 9:00 до 12:30 и с 13:00 до 16:00. В этот же день педагоги встретятся с министром образования и науки региона Александром Жидких.

21 и 22 марта конкурсантов ждут задания "Учитель-воспитатель", "Учитель-мастер" и "Миссия учителя". Днем позже шесть лауреатов поучаствуют в "Круглом столе образовательных политиков" в Алтайском государственном педагогическом университете.

Мероприятие завершится торжественной церемонией закрытия, которая состоится 23 марта в 16:00 в концертном зале "Сибирь". Тогда же будет назван победитель, который будет представлять регион на Всероссийском конкурсе "Учитель года России".