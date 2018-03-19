Понедельник, 19 Март, 13:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,49
€ 70,81
461423
4°
Обь
-14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Выборы президента России в Алтайском крае
Новости

"Мне здесь жить": как в Барнауле выбирали территории для благоустройства

, ИА "Амител"
Вспоминаем, как горожане делали свой выбор.

Вместе в выборами президента 18 марта барнаульцы выбирали и территории, которые будут благоустроены в 2018 году в приоритетном порядке. Напомним, из территорий следовало выбрать шесть. Итоги голосования в администрации Барнаула пообещали сообщить на этой неделе. А мы вспоминаем, как горожане делали свой выбор.

Звезды тоже голосуют

Глава Барнаула Сергей Дугин пришел голосовать за благоустройство территорий еще в 9 утра, сразу же после того, как проголосовал за президента.

"Я выбрал шесть территорий. Я считаю, что в каждом районе должна быть благоустроенная территория", — сказал Сергей Иванович. Одна из территорий, за которую он проголосовал — Нагорный парк. По словам Дугина, это "притягательное место, которое хочется довести до логического завершения".

Что касается реализации, то для всех территорий уже разработаны сметы и проекты. К работам должны приступить в ближайшее время. Главное, заметил Дугин, надо найти хорошего подрядчика.

Певец Арсений Бородин к выборам подошел серьезно. Он внимательно просмотрел информацию на стендах и сообщил журналистам, что выбрал территории, которые тесно связаны с его детством.

"Например, сквер Химиков, он находится рядом с ДК Химиков, где работал мой папа в студии звукозаписи. Потом Нагорный парк, который я считаю, уже необходимо доделать до конца. Также я выбрал аллею "25 лет Индустриальному району". И еще — отметил проезд Полюсный. Мне кажется, что когда только одни торговые центры кругом это не очень хорошо. Хотя бы вокруг них нужно сделать что-то красивое, зеленое, радующее глаз. И последний объект — это Демидовская площадь", — рассказал Бородин.

Дзюдоист Иван Нифонтов рассказал, что мысль провести такие выборы ему кажется правильной. "И мне очень нравится идея привести в порядок аллею в Индустриальном районе около парка Смертина. Мне вообще очень нравится, что это место — сам парк и территория около него — становится точкой притяжения людей".

Где живу, там выбираю

Как и следовало ожидать, барнаульцы голосовали за те территории, которые расположены поблизости от их места жительства.

Так, например, на участках (сразу три в одном здании) в школе в Ленинском районе многие голосовали в основном за Площадь Мира. Здесь проводят все местные районные мероприятия.

"Я проголосовала за три территории: Площадь Мира (и Аллея Целинников), а также Ленинградскую аллею, потому что я тут живу рядом. А еще за Аллею "25 лет Индустриальному району" на Новосиликатном, потому что там живет моя дочь. А в центре города и так бюджетные деньги выделяются и что-то делается", — сказала пенсионерка Тамара.

"Я живу в центре города, и знаете, тут почти нет мест, чтобы погулять с ребенком. Поэтому все территории, которые я выбрала, это те, что в центре города. Обской бульвар, по Молодежной улице. Надеюсь, что их все же приведут в хорошее состояние и горожанам и гостям Барнаула будет комфортно и удобно", — рассказала Анастасия.

"Я голосовала за пешеходную зону на Молодежной. Обской бульвар, Нагорный парк. Сквер Химиков, для Октябрьского района и Площадь мира. Выбрала их, потому что я здесь чаще бываю. По Молодежной хожу, а Нагорный парк развивается активно, так что пусть развивается. Если про Химиков говорить, то я там не была никогда, но почему бы нет", — поделилась жительница Барнаула.

"В основном пешеходные зоны и Нагорный парк. Чтобы было где погулять. А Нагорный парк… Там такой вид! Там церковь красивая! Пешеходные зоны должны быть обязательно! Может быть, там будут дорожки для велосипедистов. Сейчас же все слазят с машин, на велосипеды пересаживаются. Обустраиваемся прежде всего для себя. Я рано пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать! Это очень важно!", -

"Выбрали шесть территорий. Особенно хотелось бы — Ядренцево Молодежная, Демидовская площадь. Близко к дому. Хочу, чтобы лавочки поставили, фонари, деревья посадили."

Пора привыкать

Отличием этого голосования стало то, что участие в нем могли принять барнаульцы в возрасте от 14 лет, если у них уже имеется паспорт. Впрочем, как отмечают члены счетной комиссии, столь юных горожан было все же немного. Более активно шли голосовать молодые люди в возрасте 15-16 лет.

"Я живу здесь. И я хочу, чтобы Барнаул развивался и становился лучше. И мне кажется, это очень хорошо, что спрашивают наше мнение — сразу чувствуешь свою причастность к жизни города, что от тебя что-то зависит", — рассказал корреспонденту 15-летний Руслан. По словам молодого человека, несмотря на то, что живет он в Индустриальном районе, он выбрал территории ближе к историческому центру города: Обской бульвар, пешеходная зона по улице Молодежная, Нагорный парк и площадь Демидова. "Просто именно здесь проходят все мероприятия и сюда приезжают туристы, а мы приводим гостей погулять. Поэтому хочется, чтобы эти места вызывали настоящий восторг", — рассказал Руслан.

"Меня мама привела голосовать. А я за компанию взял друга, — рассказал 15-летний барнаулец Дмитрий, — Не скажу, что это было особо интересно, но зато полезно — надо же привыкать, вникать во все, свое мнение выражать. Вечером мы всей семьей еще просматривали все проекты, выбирали, за какие территории будем голосовать. Конечно, я выбрал площадь Адмирала Кузнецова — я с ней рядом живу. Еще площадь Демидова — она мне очень нравится и я хочу, чтобы ее привели в порядок. И Обской бульвар — там мы тоже часто гуляем".

За президента активнее

Голосование за комфортную среду проходило открыто: чтобы поставить галочки в бюллетене избирателю не требовалось скрываться в кабинке, и порой на участках возникали споры из-за несогласия с выбором соседа. Также председатели комиссий отмечают, что горожане очень внимательно изучали информацию на стендах и интересовались, могут ли они предложить свои территории для благоустройства.

Кстати, далеко не все, кто пришел проголосовать за президента, шел голосовать за благоустройство. Волонтеры активно зазывали народ, но все же общая явка на некоторых участках оказалась гораздо ниже, чем на выборах президента.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

19.03.2018 12:49
Filin

Проект благоустройства Демидовской площади - ужасен. Точно так же "реконструировали фонтан на Южном - убрали все декоративные кустарники, уничтожили многолетний газон, засеяв его современной газонной...Скамейки: вместо старых мощных больших поставили декоративные узкие

0  0
19.03.2018 13:07
- гость -

Что касается реализации, то для всех территорий уже разработаны сметы и проекты. К работам должны приступить в ближайшее время. Главное, заметил Дугин, надо найти хорошего подрядчика.

Это только подтверждает, что 18 марта людьми воспользовались как массовкой. Всё разработано, но придите. Цирк, от которого тошнит. Эх, люди , люди...

0  0
19.03.2018 13:17
- гость -

Огромная "Черная дыра" зияет на территории Барнаула, а они голосуют за то, что в "реконструкции" не нуждается! Я так понимаю ближайшие 5 лет парк Юбилейный дальше будет превращаться в свалку БТО и слив ЖБО? "Я живу рядом", "Я тут вырос"...
Дальше носа ничего не видно, ага?

0  0
19.03.2018 13:19
гостю 13:07

Ну и что ты предлагаешь , вообще молчать в тряпочку ?Так они этого и добиваются .Можно по разному проголосовать , можно было написать на бюллетенях , всё что хотелось им сказать и не проголосовать ни за что

0  0
19.03.2018 13:23
- гость -

Даже не видела, где за это голосовать можно было.
А скамейки узкие, чтобы неудобно было долго сидеть или спать.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:21
"Моя весна": оцените первые работы, присланные на конкурс Amic.ru 0
13:15
ЕГЭ-2018: что изменится в системе единого госэкзамена и к чему готовиться 0
13:02
Неустойчивая и штормовая погода ждет жителей Алтайского края на этой неделе 0
12:50
Семьям на Алтае выплатили около 8 млн рублей в связи с рождением первенца 0
12:33
"Мне здесь жить": как в Барнауле выбирали территории для благоустройства 5
12:22
Мужчина скончался на станции метро в Новосибирске 0
12:11
Волна тепла и буря: в Алтайском крае передали штормовое предупреждение 0
12:04
Пять барнаульских педагогов примут участие в конкурсе "Учитель года Алтая" 0
12:00
Предпоказ боевика "Тихоокеанский рубеж 2" проведет Европа Плюс Барнаул 1
11:52
СМИ: ребенок едва не выпал из окна в Барнауле 1
11:40
Две новосибирские мамы представят Россию на международном конкурсе красоты 0
11:31
Алтайский избирком подвел предварительные итоги выборов президента 6
11:24
Ошеломляющая победа: что написали западные СМИ о победе Путина 14
11:13
Названа дата проведения детского "Евровидения" 0
11:04
Массовая авария с участием шести автомобилей произошла в Барнауле 4
10:52
"Прививку" от наркомании разрабатывают российские ученые 2
10:37
Автомобиль оказался на крыше после ДТП в Бийске 0
10:30
Весенние путевки с "легкими" ценами предлагает санаторий "Россия" 0
10:22
Когда избранный президент России вступит в должность 25
10:16
Актера Федора Добронравова госпитализировали 0
10:03
Подробности столкновения трех авто на Змеиногорском тракте сообщили в ГИБДД 6
09:50
Минтруд сообщил о росте зарплат россиян на 7% в 2017 году 1
09:36
Многоквартирный дом загорелся в Бийске в ночь на 19 марта 1
09:30
Российские компании выбирают продукцию Барнаульского меланжевого комбината 0
09:25
Путин поблагодарил поддержавших его сторонников 0
09:11
Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле 6
09:05
Акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты на выступлении и погиб 3
08:50
Налоговая безопасность: подготовка отчетности в условиях жесткого контроля 0
08:38
Явка на выборах президента в Алтайском крае превысила 65% 2
08:29
ЦИК: Путин набирает 76% после подсчета 98% голосов 19
08:17
Говорить красиво и уверенно - роскошь или необходимость для ребенка 0
08:10
Песни про народ и стихи Волошина: каким был "крымский" митинг в Барнауле 0
08:04
Сибирская компания разработала ПО Оператор Фискальных Данных для ритейла 0
07:50
Как купить автомобиль LIFAN по выгодной цене 0
07:34
Справедливы ли опасения о долгосрочности имплантации зубов 0
07:19
Прекрасная ночь: праздник в честь 8 марта прошел в ресторане "Барнаул" 0
07:03
Усадьбу с вековыми соснами на участке продают в Барнауле за 18 млн рублей 4
06:48
Зарубежные туры в России подорожали в среднем на 20% 0
06:32
Это просто праздник какой-то: как Барнаул выбирал президента России 0
06:17
Дождь, снег, ветер и +13 градусов тепла: о погоде в Алтайском крае 19 марта 0
06:15
Алтайский край выбрал президентом Путина 52
02:43
Названы самые удачные и неудачные модели популярных марок автомобилей 0
02:10
Путин побеждает на выборах президента в Алтайском крае с 64% голосов 3
02:01
Аплодисментами встретили в штабе Путина предварительные данные по выборам 0
01:51
Жители Республики Алтай отметили воссоединение Крыма с Россией 0
01:34
Опубликованы результаты экзитполов выборов президента России 0
01:14
Владимир Путин уверенно побеждает на выборах президента России 5
01:12
Матвиенко: на выборах президента общество выдержало экзамен на зрелость 0
00:45
Кадыров призвал не обижаться на мелкие провокации в ходе выборов 0
00:26
Памфилова пообещала назвать страны, откуда атаковали сайт ЦИК 0
00:12
Избирательные участки закрылись в центральной части России 0
00:02
МВД готово возбудить два уголовных дела по нарушениям на выборах президента 0
23:50
Жительницу Новосибирска позвали замуж прямо на избирательном участке 1
23:34
Памфилова: ЦИК фиксирует низкий уровень сигналов о нарушениях на выборах 0
23:21
МВД сообщило о сокращении числа преступлений и ДТП в день выборов 0
23:01
Растущим числом "работающих бедных" обеспокоены в Италии 2
22:41
Александр Карлин провел рабочую встречу с делегацией Франции 0
22:21
Песня о новом президенте России прозвучит в ЦИК после подведения итогов 2
22:11
Посол заявил о провокациях на выборах президента России в США 0
22:09
Явка на выборах президента по России на 17:00 мск составила 51,9% 0
21:52
"Выразить свою позицию": как голосовали на выборах российские спортсмены 0
21:29
ЦИК разберется: в ряде регионов избиратели недостаточно слышали о выборах 0
21:20
Единая Россия отметила высокой уровень мобилизации сторонников на выборах 0
21:12
Каждое сообщение о нарушениях на выборах призвали тщательно проверять 0
21:02
Собчак проголосовала не по месту жительства 1
21:01
"Руки-базуки" попрощался с подписчиками: "мучаюсь, моя мать плачет" 7
20:52
Как и где голосовали сибирские губернаторы на выборах президента России 0
20:40
День выборов в Барнауле: что было интересного и чем он запомнится 0
20:36
Явка избирателей в Крыму превысила 30% 0
20:14
Памфилова готова "дать по зубам" махинаторам и фальсификаторам 1
20:10
Треть избирателей проголосовала на президентских выборах в России 1
20:01
Подсчет голосов избирателей начался на Дальнем Востоке 0
20:00
Избирательные участки для голосования закрылись в Алтайском крае 0
19:48
Молодожены и гости свадьбы посетили избирательный участок в Татарстане 0
19:37
Концерт к годовщине воссоединения Крыма с Россией начался в центре Барнаула 0
19:32
Американские ученые нашли продукт, являющийся природным антибиотиком 0
19:27
Выборы проходят легитимно: справедливоросс Вакаев о голосовании 18 марта 2
19:22
Жерар Депардье выбрал своего президента России в Париже 1
19:11
Явка на выборах президента в Алтайском крае превысила 60% 9
19:05
Как патриарх Кирилл выбирал своего президента России 0
18:51
Тепло и празднично: барнаульцы рассказывают, как проходят выборы в Крыму 0
18:40
Алтайский ветеран войны Андрейченко: за 95 лет ни разу не пропустила выборы 0
18:35
Цискаридзе пришел на выборы в окружении балерин 0
18:23
Яков Шойхет: мнение людей об их месте в избирательной кампании растет 0
18:12
Избиратель скончался в Уфе во время голосования 0
18:04
"Моржи" голосуют: любители зимнего плавания выбрали президента в Барнауле 6
17:52
Выборы и артисты: Александр Карлин встретился со звездами в день выборов 4
17:51
"Выберем хорошего": дети Виктории Гальцевой спели "выборные" частушки 1
17:34
Шесть детей пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Москве 0
17:21
Певец Арсений Бородин проголосовал и пригласил барнаульцев на концерт 0
17:14
Резкое потепление и мокрый снег обрушатся на Алтайский край 19 марта 0
17:05
Медведь и человек-ракета "Сармат": кто приходит голосовать на выборах в РФ 1
16:48
Как Владимир Путин сходил на выборы президента: фото 0
16:32
Конкурс конных повозок проводят в честь выборов в Косихинском районе Алтая 0
16:23
Жительница Приморья умерла после голосования на выборах 0
16:11
Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента в Алтайском крае 9
16:04
Памфилова сообщила о хакерской атаке на сайт ЦИК 1
15:50
"Раньше кандидаты были беднее": Нифонтов проголосовал на выборах президента 0
15:33
Полицейские на Украине не пускают россиян на выборы президента РФ 1
15:21
Нагорный парк и Демидовская площадь: за какие объекты голосуют барнаульцы 7
15:11
Выборы — это вкусно: гастрономическое лицо дня голосования в Барнауле 2
15:02
Сообщения о нарушении появились на разных участках Алтайского края 0
14:48
Очевидцы: автомобиль в Барнауле снес забор и дорожный знак 0
14:36
Политолог оценил избирательную кампанию на Алтае на твердую "четвёрку" 2
14:23
Как проходят выборы президента в Горном Алтае 0
14:13
Стоп-кадр. Выборы с пониманием и по понятиям 0
14:04
Путин проголосовал на президентских выборах 4
13:49
Народ решает: фоторепортаж с выборов президента в Барнауле 5
13:33
Британский МИД считает ответные санкции Москвы наказанием для россиян 1
13:24
ЦИК объяснил бюллетени в урне до открытия участка в Южно-Сахалинске 4
13:12
Выборы для всех: смотрим, как голосуют известные люди Алтайского края 2
13:02
Почти треть избирателей Алтая проголосовали на выборах президента к 12:00 0
12:51
Мой голос за Россию: 104-летняя жительница Алтая проголосовала на выборах 2
12:42
Главный полицейский Алтая: выборы президента проходят без ЧП 0
12:34
Первые в истории выборы президента РФ стартовали в Крыму и Севастополе 0
12:26
Мощный импульс для развития: Карлин о новом статусе Новоалтайска и Заринска 0
12:23
Уникальную двухголовую змею обнаружили в Америке 0
12:15
Лисью шубу и шапку из песца украл у продавщицы магазина житель Алтая 0
12:03
Более 78 тысяч человек на Алтае голосуют на выборах не по прописке 0
11:53
Студенческий батл на выборах: студотряды решили выяснить, кто круче 1
11:49
Уже десять сел показали на Камчатке и Чукотке явку в 100% 0
11:38
"Выбор будет правильным": Александр Карлин проголосовал за президента РФ 3
11:22
Памфилова ответила на обвинения Госдепа в непрозрачности выборов 2
11:12
Выборы президента в Алтайском крае: активнее всего голосует Белокуриха 2
11:02
Посол РФ рассказал о планах Лондона устроить "маленькую победоносную войну" 0
10:54
Досрочно в Алтайском крае проголосовал 61 избиратель 1
10:51
Эксперты объяснили, как правильно заряжать смартфоны 2
10:50
Песни и поделки: как начались выборы в селе Фирсово 0
10:48
Проголосовало 10,36%: явка на выборах президента в Алтайском крае на 10:00 6
10:31
Чукотское село первым отметилось 100%-ной явкой на выборы президента 0
10:22
Пропавший мальчик из Барнаула найден живым 0
10:13
Стоп-кадр. Выборы под барнаульский шашлычок 1
10:07
Британская разведка считает, что Скрипаля могли отравить с помощью дрона 2
09:50
Стоп-кадр. Булочки — вечный атрибут любых выборов в Барнауле 0
09:37
В России вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей 0
09:23
Два в одном: Дугин выбрал президента и проголосовал за благоустройство 2
09:16
Президентские выборы открылись российским гимном в здании ЦИК 1
09:07
Российские космонавты будут голосовать на борту МКС 1
08:56
Хоть лодку покупай: барнаульцы обсуждают "мокрый" пешеходный переход 3
08:41
Как проголосовать на выборах президента 18 марта: инфографика 4
08:24
Почему жителям Барнаула важно 18 марта проголосовать за благоустройство 6
08:17
Жители Алтайского края выбирают президента России: трансляция 3
08:11
"Мария-Ра" оштрафует своего сотрудника, прилюдно убившего собаку в магазине 20
08:01
Алтайский край начал выбирать своего президента 8
07:53
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке 29
07:40
Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата 31
07:34
Можно ли проголосовать на выборах без паспорта 11
07:21
Как найти свой избирательный участок? 3
07:12
Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке 22
07:03
Дом с бассейном и виноградом на участке продают в Барнауле за 13 млн рублей 1
06:51
Ежедневник: чем запомнилось 18 марта 0
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома 8
06:32
Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным 18
06:23
Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года 5
06:14
Жители Алтайского края выберут президента в условиях тепла и гололеда 0
06:01
Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика 32
03:01
Выборы президента России стартовали, первыми голосуют Камчатка и Чукотка 0
23:03
Памятник Ольге Бузовой появится в Подмосковье 3
22:12
Парни из Барнаула прошли во второй тур шоу ТНТ ПЕСНИ 0
22:04
Режиссер Жора Крыжовников снимет фильм про антропоморфного робота 0
21:01
Хакер Адриан Ламо скончался в возрасте 37 лет 0
20:01
Сервис знакомств появится у соцсети "ВКонтакте" 0
19:27
Золото, выпавшее из самолета в Якутске, доставили в Красноярск 0
19:15
Соцсети обсуждают избиение подростка после расправы над девочкой в Барнауле 19
19:05
Музыканты рок-группы "Пикник" попали в серьезную аварию 0
18:33
Лебеди покинут зимовку в Алтайском крае в конце марта 1
18:06
Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломата 2
17:32
Более 37 тонн рыбы забраковал Роспотребнадзор в прошлом году 1
17:03
Тепло до +8 градусов придет в Алтайский край 18 марта 0
16:31
Барнаульцы предупреждают о страшной глыбе льда на крыше в центре города 3
16:05
Москвич поймал чистокровную волчицу в ошейнике около населенного пункта 0
15:25
Слоненок в Таиланде придавил туристку во время игры 0
15:02
Выборы 18 марта в Барнауле станут важным днем: депутат Марина Ермоленко 0
14:27
Жительница Алтайского края спасла ребенка из горящего дома 0
14:01
Барнаульцы смогут сфотографироваться с известными спортсменами на выборах 3
13:34
Проводы зимы пройдут в Барнауле 18 марта 2
13:12
Немного спорта в ленту: барнаульцы делятся снимками своих тренировок 4
12:32
Хиллари Клинтон сломала запястье в индийской гостинице 5
12:00
Две легковушки столкнулись у "старой ""Ленты" в Барнауле 1
11:29
Барнаулец, продавая земельный участок, лишился денег 4
11:05
Самолет United Airlines экстренно приземлился из-за собаки на борту 0
10:37
Барнаульцам предлагают посмотреть выставку мистических портретов 0
10:05
СМИ: компаньона Березовского Глушкова могли задушить собачьим поводком 9
09:34
Рыбак на Байкале заснял на видео цунами после землетрясения 5
09:04
Очевидцы: два грузовика столкнулись около Полковниково на Алтае 0
08:45
Tez Tour начал продавать путевки в Египет 0
08:18
Гараж с автомобилем внутри загорелся в Алтайском крае 0
08:02
200 тысяч новорожденных за 80 лет: история барнаульского роддома № 2 10
07:50
Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают 9
07:40
Amic победил во Всероссийском конкурсе "Экономическое возрождение России" 1
07:19
Квартиру с видом на фонтан и сосны продают в Барнауле за 11 млн рублей 1
07:03
"Наказать живодера": новосибирцы требуют разобраться с рабочим "Марии-Ра" 10
06:48
Кто может стать президентом России 29
06:32
Алтайские судьи рассказали про пустые трибуны и заработки на Олимпиаде-2018 4
06:17
День тишины в Алтайском крае пройдет под знаком плюса и гололеда 0
06:01
День тишины перед выборами президента наступил в России 0
05:43
Шоколадку за 7,5 тысяч евро показали на ярмарке в Португалии 1
03:45
Новое российское оружие назвали в США "угрозой всей жизни на Земле" 1
02:23
Рыбак снял на видео "цунами" на Байкале после землетрясения 1
01:29
Ученые выяснили, как влияет выбор зубной пасты на здоровье зубов 0
00:35
Сибирские ученые открыли новый способ применения овсяной шелухи 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.