Вместе в выборами президента 18 марта барнаульцы выбирали и территории, которые будут благоустроены в 2018 году в приоритетном порядке. Напомним, из территорий следовало выбрать шесть. Итоги голосования в администрации Барнаула пообещали сообщить на этой неделе. А мы вспоминаем, как горожане делали свой выбор.

Звезды тоже голосуют

Глава Барнаула Сергей Дугин пришел голосовать за благоустройство территорий еще в 9 утра, сразу же после того, как проголосовал за президента.

"Я выбрал шесть территорий. Я считаю, что в каждом районе должна быть благоустроенная территория", — сказал Сергей Иванович. Одна из территорий, за которую он проголосовал — Нагорный парк. По словам Дугина, это "притягательное место, которое хочется довести до логического завершения".

Что касается реализации, то для всех территорий уже разработаны сметы и проекты. К работам должны приступить в ближайшее время. Главное, заметил Дугин, надо найти хорошего подрядчика.

Певец Арсений Бородин к выборам подошел серьезно. Он внимательно просмотрел информацию на стендах и сообщил журналистам, что выбрал территории, которые тесно связаны с его детством.

"Например, сквер Химиков, он находится рядом с ДК Химиков, где работал мой папа в студии звукозаписи. Потом Нагорный парк, который я считаю, уже необходимо доделать до конца. Также я выбрал аллею "25 лет Индустриальному району". И еще — отметил проезд Полюсный. Мне кажется, что когда только одни торговые центры кругом это не очень хорошо. Хотя бы вокруг них нужно сделать что-то красивое, зеленое, радующее глаз. И последний объект — это Демидовская площадь", — рассказал Бородин.

Дзюдоист Иван Нифонтов рассказал, что мысль провести такие выборы ему кажется правильной. "И мне очень нравится идея привести в порядок аллею в Индустриальном районе около парка Смертина. Мне вообще очень нравится, что это место — сам парк и территория около него — становится точкой притяжения людей".

Где живу, там выбираю

Как и следовало ожидать, барнаульцы голосовали за те территории, которые расположены поблизости от их места жительства.

Так, например, на участках (сразу три в одном здании) в школе в Ленинском районе многие голосовали в основном за Площадь Мира. Здесь проводят все местные районные мероприятия.

"Я проголосовала за три территории: Площадь Мира (и Аллея Целинников), а также Ленинградскую аллею, потому что я тут живу рядом. А еще за Аллею "25 лет Индустриальному району" на Новосиликатном, потому что там живет моя дочь. А в центре города и так бюджетные деньги выделяются и что-то делается", — сказала пенсионерка Тамара.

"Я живу в центре города, и знаете, тут почти нет мест, чтобы погулять с ребенком. Поэтому все территории, которые я выбрала, это те, что в центре города. Обской бульвар, по Молодежной улице. Надеюсь, что их все же приведут в хорошее состояние и горожанам и гостям Барнаула будет комфортно и удобно", — рассказала Анастасия.

"Я голосовала за пешеходную зону на Молодежной. Обской бульвар, Нагорный парк. Сквер Химиков, для Октябрьского района и Площадь мира. Выбрала их, потому что я здесь чаще бываю. По Молодежной хожу, а Нагорный парк развивается активно, так что пусть развивается. Если про Химиков говорить, то я там не была никогда, но почему бы нет", — поделилась жительница Барнаула.

"В основном пешеходные зоны и Нагорный парк. Чтобы было где погулять. А Нагорный парк… Там такой вид! Там церковь красивая! Пешеходные зоны должны быть обязательно! Может быть, там будут дорожки для велосипедистов. Сейчас же все слазят с машин, на велосипеды пересаживаются. Обустраиваемся прежде всего для себя. Я рано пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать! Это очень важно!", -

"Выбрали шесть территорий. Особенно хотелось бы — Ядренцево Молодежная, Демидовская площадь. Близко к дому. Хочу, чтобы лавочки поставили, фонари, деревья посадили."

Пора привыкать

Отличием этого голосования стало то, что участие в нем могли принять барнаульцы в возрасте от 14 лет, если у них уже имеется паспорт. Впрочем, как отмечают члены счетной комиссии, столь юных горожан было все же немного. Более активно шли голосовать молодые люди в возрасте 15-16 лет.

"Я живу здесь. И я хочу, чтобы Барнаул развивался и становился лучше. И мне кажется, это очень хорошо, что спрашивают наше мнение — сразу чувствуешь свою причастность к жизни города, что от тебя что-то зависит", — рассказал корреспонденту 15-летний Руслан. По словам молодого человека, несмотря на то, что живет он в Индустриальном районе, он выбрал территории ближе к историческому центру города: Обской бульвар, пешеходная зона по улице Молодежная, Нагорный парк и площадь Демидова. "Просто именно здесь проходят все мероприятия и сюда приезжают туристы, а мы приводим гостей погулять. Поэтому хочется, чтобы эти места вызывали настоящий восторг", — рассказал Руслан.

"Меня мама привела голосовать. А я за компанию взял друга, — рассказал 15-летний барнаулец Дмитрий, — Не скажу, что это было особо интересно, но зато полезно — надо же привыкать, вникать во все, свое мнение выражать. Вечером мы всей семьей еще просматривали все проекты, выбирали, за какие территории будем голосовать. Конечно, я выбрал площадь Адмирала Кузнецова — я с ней рядом живу. Еще площадь Демидова — она мне очень нравится и я хочу, чтобы ее привели в порядок. И Обской бульвар — там мы тоже часто гуляем".

За президента активнее

Голосование за комфортную среду проходило открыто: чтобы поставить галочки в бюллетене избирателю не требовалось скрываться в кабинке, и порой на участках возникали споры из-за несогласия с выбором соседа. Также председатели комиссий отмечают, что горожане очень внимательно изучали информацию на стендах и интересовались, могут ли они предложить свои территории для благоустройства.

Кстати, далеко не все, кто пришел проголосовать за президента, шел голосовать за благоустройство. Волонтеры активно зазывали народ, но все же общая явка на некоторых участках оказалась гораздо ниже, чем на выборах президента.