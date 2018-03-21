В программе курса много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся своими авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек; загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Темы мастер-класса:

- Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.

- Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".

- Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

- Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.

- Юридические основы проведения сделок.

- Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Запишитесь на курс сегодня совершенно бесплатно, посетите мастер-класс, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" — реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием пятого офиса в Барнауле, компании нужны новые грамотные специалисты. Пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за три дня", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Продолжительность обучения - 3 дня. Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов будет выдан сертификат.

Начало занятий - 27 марта

Место проведения обучения: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117

Время проведения: с 15:00 до 18:00

Количество мест ограничено

Запись по телефону: 8 (3852) 20-14-14

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работает более тысячи сотрудников. "Жилфонд" три года подряд входит в список лучших работодателей среди агентств недвижимости России, по данным рейтинга HeadHunter.​