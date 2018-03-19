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Мужчина скончался на станции метро в Новосибирске

, ИА "Амител"
У новосибирца прихватило сердце

Фото: ngs.ru

Мужчина умер на станции метро "Маршала Покрышкина" в Новосибирске. Инцидент произошел утром в понедельник, 19 марта, пишет портал "НДН.Инфо".

По словам источника издания в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчине стало плохо еще в вагоне во время движения поезда. У него прихватило сердце. Пассажиры вывели его на перрон станции и позвали на помощь.

Подоспевшие к новосибирцу полицейские вызвали скорую. В 9:09 мужчину начали реанимировать, однако спасти его не удалось. В результате медики констатировали смерть новосибирца в 9:37.

Отмечается, что возраст и личность скончавшегося на данный момент неизвестны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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