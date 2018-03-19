"Моя весна": оцените первые работы, присланные на конкурс Amic.ru

На редакционную почту стали поступать первые фотографии для конкурса, объявленного Amic.ru "Моя весна". Сегодня мы хотим познакомить вас с работами читательницы портала Яны Студеникиной.

"Очень люблю весну в том момент, когда все оживает, расцветает", — рассказала Яна.

Мы предлагаем вам вместе с нами насладиться этими очень нежными снимками первоцветов.

И ждем новых участников конкурса. Напомним, Amic.ru объявил конкурс "Моя весна". До 15 мая мы принимаем ваши фотографии, связанные с весенним временем года. С 15 мая объявляем онлайн-голосование. А в последний день весны — 31 мая подводим итоги. Победителям, как водится — отличные призы.

Присылайте свои фото на почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Моя весна".

*Напомним, присылая свои снимки на конкурс вы автоматически соглашаетесь на эти условия.Если на вашем фото присутствуют несовершеннолетние, то в письме подтвердите, что это ваш ребенок и что вы не возражаете против публикации этого фото на портале Amic.ru.