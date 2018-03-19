"Здесь голосуют от сердца": как выбирали президента в алтайском СИЗО

Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Около 1000 человек, находящиеся в следственных изоляторах, 18 марта в единый день голосования смогли принять участие в выборах президента России в Алтайском крае. Причем более 600 человек в СИЗО №1 в Барнауле, где была сформирована участковая избирательная комиссия. Корреспондент Amic.ru побывал на таком участке и посмотрел, как выбирали свое будущее алтайские подследственные.

"У нас всегда стопроцентная явка. Сами понимаете, что развлечений у них здесь не так много, поэтому выборы дня обвиняемых — как праздник. Есть возможность сделать что-то новое. Однако весь процесс не отличается от обычного избирательно процесса", — пояснил нам председатель участковой избирательной комиссии №1913, начальник следственного изолятора №1 Дмитрий Губенко.

Уже к обеду явка в СИЗО достигла 100 процентов. Если не знать, где находишься, то сразу и не отличишь процедуру голосования в СИЗО от обычных участков. Люди приходят, называют свою фамилию, голосуют и бросают бюллетень в прозрачную урну. При этом здесь нет очереди: людей стараются приводить по одному. Согласно законодательству, подследственные не могут иметь при себе в камерах паспортов. Паспорт хранится в личном деле подследственного. В день выборов паспорта или справки, их заменяющие, находились на столах у членов избирательной комиссии.

Один из осужденных Юрий, пришедший голосовать одним из последних, сам решил пообщаться с журналистами и рассказал почему он пришел на избирательный участок. Юрий уверен, что каждый, находящийся в изоляторе, мечтает, что именно его кандидат станет президентом и подпишет документ о помиловании.

"Я пока являюсь гражданином своей страны. Думаю, что за Владимира Путина проголосуют все военные, потому что он достойно себя показал перед ними. Идет две войны, народ не позволит поменять главнокомандующего в этот момент. Я проголосовал за Владимира Жириновского. Он для меня как дедушка Калинин. Мне еще четыре года сидеть, поэтому буду писать дедушке Жириновскому письма. Скажу ему: "Может хватит, может и не такой я злостный преступник. Отправьте меня на стройку трудиться"? — уверен Юрий.

По его словам предвыборная кампания в следственном изоляторе проходила на высоком уровне. О кандидатах узнавали из выпусков радио и телевизионных программ. Кроме того, во время прогулок подследственным давали возможность ознакомится с информационными плакатами, на которых можно было узнать все о кандидатах.

"Все стопроцентно останавливались и обсуждали. Всем было интересно. Здесь зэки голосуют от сердца, а не по принуждению. Каждый человек надеется, что именно его кандидат поможет выйти на свободу. Что откроется железная дверь, президент зайдет и скажет: "Чего ты сидишь так долго? Пошли домой". Это глупо, но у нас это именно так. Я сижу тут первый раз, но эта ситуация возвращает мечту, как в детстве, в чудо, что тебя освободят ", — добавил подследственный.

Представитель Общественной платы РФ в Алтайском крае Кристина Лыжина, следившая за процедурой, отметила высокий уровень избирательного процесса, учитывая специфику участка.

"Все приходили на голосование очень организованно. Никакого принуждения. Один молодой человек, уже придя на избирательный участок, сначала отказался проголосовать. Члены избирательной комиссии ему объяснили его права и он всё же отправился к кабинку для голосования. Свой бюллетень он все равно сбросил в урну. Суть в том, что он все равно имел возможность высказать свою позицию. Моя задача была следить, чтобы не было нарушений. Могу отметить, что я удовлетворена ходом выборов в данном учреждении", — рассказала она.

Руководством УФСИН совместно с избирательной комиссией Алтайского края были подготовлены специальные памятные подарки гражданам, которые впервые принимали участие в выборах. Календарики, браслеты и Конституцию получили более 20 человек. Также реализовать свое избирательное право имели возможность граждане, находящиеся под домашним арестом. Все они – порядка 50 человек, приняли участие в выборе президента. Осужденный к новому виду уголовного наказания — принудительный работы, содержащийся в исправительном центре города Бийска, тоже был включён в списки избирателей. Он проголосовал на избирательном участке по месту своего пребывания.