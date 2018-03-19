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Американская сеть фастфуда Panda Express, которая специализируется на китайской кухне, в партнерстве с основным владельцем группы "Шоколадница" Александром Колобовым запустит свой бизнес в РФ. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

Один из собеседников издания сообщает, что Panda Express собирается открыть около пяти-семи ресторанов в РФ в текущем году и столько же в следующем. По данным источников газеты, договоры на аренду помещений уже подписаны. В свою очередь, Колобов подтвердил, что принимает участие в развитии Panda Express в РФ, отказавшись раскрывать детали.

Газета пишет, что рестораны Panda Express в РФ станут частью группы "Шоколадница", в которую входят одноименная сеть кофеен и ресторанные сети "Кофе Хауз", "Ваби Саби", а также развиваемые по франчайзингу KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Уточняется, что частью группы Колобова также является компания "Арена фудс кейтеринг", занимающаяся организацией питания зрителей на стадионах во время грядущего ЧМ по футболу в России.

В заключение отмечается, что выручка сетей общепита, входящих в группу "Шоколадница", в минувшем году составила порядка 15 миллиардов рублей без НДС, что составляет 3,5% рынка РФ в сегментах общепита.