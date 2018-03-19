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Неустойчивая погода с возникновением неблагоприятных метеоусловий ждет жителей Алтайского края на этой рабочей неделе.

По информации регионального ЦГМС, резкое ухудшение погоды прогнозируется не только в начале недели, но и к выходным.

Напомним, на конец дня 19 марта и на 20 марта в регионе ожидается усиление ветра, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.

Затем погода немного стабилизируется, но в четверг-пятницу в крае вновь прогнозируют ухудшение метеоусловий.

При этом местами в ночное время на этой неделе в Алтайском крае уже будут наблюдаться положительные температуры, а в дневное время воздух в регионе может прогреваться до +14 градусов.