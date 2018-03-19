Фото: "Алтайский спорт"
Специальная молодежная акция "Я выбираю президента" прошла в день выборов, 18 марта, в Алтайском крае. Суть в том, что кто впервые пришел в жизни на избирательные участки, получил памятные значки с надписью "Я выбрал президента", пишет "Алтайский спорт".
Такие значки стали бесплатным пропуском в спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны и на катки в Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде. По данным управления спорта и молодёжной политики Алтайского края, в акции приняли участие 1044 молодых человека.
Комментарии
больше тысячи счастливцев, да и то только один раз в 6 лет, остальному миллиону фигу показали.
Да, все еще шесть лет халявы россиянский электорат ждать будет((
неужели, для того, чтобы заняться спортом, надо платить деньги? О_о
19.03.2018 15:29
- гость -
как вариант: отдать деньги кому-нибудь и уже будет эффект, т.к. жратвы купить будет не на что.