Фото: "Алтайский спорт"

Специальная молодежная акция "Я выбираю президента" прошла в день выборов, 18 марта, в Алтайском крае. Суть в том, что кто впервые пришел в жизни на избирательные участки, получил памятные значки с надписью "Я выбрал президента", пишет "Алтайский спорт".

Такие значки стали бесплатным пропуском в спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны и на катки в Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде. По данным управления спорта и молодёжной политики Алтайского края, в акции приняли участие 1044 молодых человека.