Фото: ukranews.com
Мошенники украли 100 тысяч рублей у жителя столицы Алтайского края, который пытался сдать квартиру в аренду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Полицейские установили, что потерпевший пытался сдать квартиру, разместив объявление в сети. Вскоре на его номер позвонил неизвестный, заявив, что якобы хочет арендовать жилье. Злоумышленник рассказал, что находится за пределами города и предложил внести предоплату на банковскую карту. Для этого мошенник попросил мужчину подойти к ближайшему банкомату и провести ряд операций. Также барнаулец озвучил злоумышленнику все пришедшие ему в SMS коды доступа.
После этого со счета потерпевшего было списано свыше 100 тысяч рублей. По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
Каааак такое возможно??? Почему банки это не отслеживают? уже в который раз, читаю про подобные махинации с банковскими картами.
Его в магазин за хлебом отпускать нельзя, бизнесом занялся )))
Уж сколько раз утвердили миру...