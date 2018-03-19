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Мошенники украли 100 тысяч рублей у жителя столицы Алтайского края, который пытался сдать квартиру в аренду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что потерпевший пытался сдать квартиру, разместив объявление в сети. Вскоре на его номер позвонил неизвестный, заявив, что якобы хочет арендовать жилье. Злоумышленник рассказал, что находится за пределами города и предложил внести предоплату на банковскую карту. Для этого мошенник попросил мужчину подойти к ближайшему банкомату и провести ряд операций. Также барнаулец озвучил злоумышленнику все пришедшие ему в SMS коды доступа.

После этого со счета потерпевшего было списано свыше 100 тысяч рублей. По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.