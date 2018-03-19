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Календарная весна уже наступила, но пока что в Алтайском крае еще нельзя говорить о том, что новый сезон утвердился в своих правах.

Эта неделя в нашем регионе началась с весьма благоприятной погоды, но уже к концу дня 19 марта в регионе ожидается резкое изменение метеоусловий — синоптики обещают в крае дождь, переходящий в мокрый снег, а также шквалистое усиление ветра.

Говоря же о приходе метеорологической весны, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала порталу Amic.ru, что новый сезон наступает после так называемого перехода через ноль.

Для Барнаула, например, средняя многолетняя дата устойчивого установления положительных температур — это 6 апреля.

Для Алтайского края в целом наступление весны датируется более широко — первая декада апреля.

При этом напомним, еще в начале февраля начальник краевого Гидрометцентра Александр Люцигер отмечал, что весна, судя по всему, придет в Алтайский край в этом году раньше, чем обычно.

Исходя из прогноза на текущую неделю и данных о том, что метеоусловия будут отличаться неустойчивостью, вряд ли метеорологическая весна в регионе наступит в эту семидневку.

Но не исключено, что это произойдет уже на следующей неделе.