Поддержка Путина в Алтайском крае возросла

Электоральная поддержка Владимира Путина в Алтайском крае увеличилась. Об этом можно суть по итогам голосования на выборах 2018 года и предыдущих, 2012 года.

Так, по последним данным (они не окончательные, но существенно уже не изменяться), в Алтайском крае за переизбрание президента проголосовало 64,66% избирателей. В абсолютном выражении это 770 тысяч 278 человек. Явка составила 65,4%. Это почти 1,2 млн избирателей из 1,8 зарегистрированных в регионе.

В 2012 году, когда Владимир Путин также был избран президентом, в регионе за него отдали свои голоса 57,35, это 674 тысяч 139 человека. Явка тогда составила 59,95%.

Напомним, Владимир Путин по итогам выборов 18 марта 2018 года был избран президентом на ближайшие шесть лет.

В своем недавнем комментарии федеральный политический аналитик Александр Чернявский отметил, что в целом подготовка к выборам в регионе прошла на достойном уровне.

"Федеральный центр дал жёсткую установку на обеспечение легитимности и прозрачности кампании, и Алтайский край с этой задачей вполне справился. Информация, которая поступала из региональных СМИ и социальных сетей, свидетельствует, что избирком и Общественная палата края качественно подготовились ко дню голосования", — сказал он.

Он так же отметил, что регион справился и с задачей привлечь на выборы молодежь.