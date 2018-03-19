Как отработали наблюдатели на президентских выборах в Алтайском крае

Председатель Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) Лев Коршунов рассказал, что корпус наблюдателей, специально сформированный в регионе к выборам президента России, справился с возложенной на него задачей. Они контролировали соблюдение избирательных норм в процессе голосования, подсчета голосов, подготовки и подписания протокола об итогах голосования.

По словам Коршунова, данный эксперимент, безусловно, следует считать успешным. Всего в корпус наблюдателей в Алтайском крае были включены представители 32 общественных организаций. С ними был заключен договор. В большинстве своем в наблюдатели записывались пенсионеры, ветераны боевых действий, представители профсоюзного движения, студенты. Кроме того, отбор в состав наблюдателей прошла часть граждан, формально не относившаяся ни к одной из вышеперечисленных групп. Всего изначально в списки попали 3648 человек, непосредственно 18 марта на участках было задействовано около 3250 наблюдателей.

Особое внимание уделялось обучению общественных наблюдателей. Для этого моделировались реальные ситуации из рабочих будней УИК в день выборов, которые позволили отработать алгоритм действий.

Напомним, данная работа была бесплатной. При этом вначале были закрыты абсолютно все УИКи в Алтайском крае (в том числе на временных участках – в лечебных заведениях и СИЗО), затем стали добавлять людей на те участки, где потенциально могли возникнуть какие-то проблемы, либо наиболее многочисленные. Здесь наблюдатели работали в буквальном смысле посменно, меняя друг друга. На некоторых участках регистрировалось до 5 общественных наблюдателей.

При этом было решено не задействовать наблюдателей при досрочном голосовании в труднодоступных населенных пунктах края, так как ввиду малочисленности голосующих это оказалось нерационально.

Лев Коршунов отметил, что ему известно всего лишь о нескольких случаях обращения наблюдателей из-за различных недоразумений 18 марта. Так, одному из наблюдателей в Барнауле не давали фотографировать избирательный участок до его официального открытия (до 08:00). После того, как голосование стартовало, эта проблема разрешилась сама собой. Еще один эпизод в Барнауле — наблюдатель рассказал, что видеокамеры на участке "захватывали" кабинки для голосования, но не урну. В течение нескольких минут ее поставили так, чтобы процесс волеизъявления был виден на трансляции.

Еще один эпизод касался Бийска. Здесь якобы на УИКе утром играла песня в поддержку действующего президента. "Разобравшись в этом случае детально, мы выяснили, что музыка играла за пределами участка, кроме того, в ней никто персонально не упоминался, она была в общем патриотической направленности", — уточнил Лев Коршунов.

С учетом того, что эксперимент прошел успешно, председатель ОПАК заявил, что все наблюдатели, отработавшие в Алтайском крае на выборах 18 марта, могут быть включены в своеобразный резерв и задействованы повторно на следующей крупной избирательной кампании в регионе.