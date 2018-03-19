Фото: УПРДОР "Алтай"

Десять очагов аварийности на федеральных дорогах Алтайского края устранили за прошедший 2017 год, сообщает УПРДОР "Алтай". Так на федеральных автодорогах А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт" удалось ликвидировать десять участков концентрации ДТП – именно столько было выявлено в 2016-м. Два из них находились в Республике Алтай, остальные – в Алтайском крае.

Так, в Троицком районе, на 29-м км "Чуйского тракта", установили экспериментальный для Алтайского края объект – две Г-образные металлические опоры со знаками "Уступи дорогу" и "Стоп". В 2016 году здесь произошло четыре ДТП, в прошлом году — ни одного.

На 324-м км той же трассы в границах Зонального района положительных результатов удалось добиться благодаря проведенному капитальному ремонту. Еще один пример –19-й км трассы А-322, на подъезде к краевой столице. Как и в большинстве случаев, основной причиной ДТП на этом отрезке было превышение скоростного режима. Как пояснили в управлении, ни одной аварии там не произошло.

В Республике Алтай на 449-м км "Чуйского тракта" установили дополнительные дорожные знаки, предупреждающие об опасном повороте.

"Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения в 2017 году заменили 44 км барьерного ограждения, 17 тыс. сигнальных столбиков, 2,5 тыс. дорожных знаков, построили семь переходно-скоростных полос на примыканиях и съездах, смонтировали 34 установки осветительного оборудования с автономными источниками питания, обустроили девять потенциально опасных участков шумовыми полосами", — отметили в ведомстве.

Для безопасности пешеходов установили четыре новых светофорных объекта с кнопкой вызова. На участках дорог, проходящих по степным районам Алтайского края, установили 5 км тросового барьерного ограждения, исключающего образование снежных заносов. Для нанесения разметки используется термопластик и холодный пластик, что обеспечивает ее круглогодичную сохранность.