Всем известно, что креветки обладают наименьшей калорийностью, поэтому среди приверженцев правильного питания они занимают особое место. Кроме того, у креветок нежное и вкусное мясо, а еще они очень полезны: в них много белка, витамина РР, ретинола, тиамина, токоферола, рибофлавина, витамина В5, пиридоксина, фолиевой кислоты и витамина В12, йода и многого другого. При всем этом, их крайне легко готовить и довольно просто купить — крупные барнаульские магазины ассортиметом морепродуктов не обделены. А мы на Кухне.Amic.ru расскажем, как их готовить.