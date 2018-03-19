Фото: Life

В ХМАО житель города Урай спас своего пса по кличке Байкал из снежного плена. Об этом пишет Life.

Издание отмечает, что будку, в которой находился пес полностью занесло снегом. Хозяин, обнаружив это, поспешил откопать питомца.

"Ты как тут живешь, нормально?" — шутливо спросил мужчина, откопав выход из будки и увидев пса.

По данным издания, 19-20 марта в регионе местами ожидается очень сильный снег и ветер с порывами до 21-26 метров в секунду, а также метель и снежные заносы на дорогах.