В Волгоградской области 18 марта одновременно с выборами президента России состоялся референдум об изменении часового пояса. Большая часть участников плебисцита поддержала перевод времени на час вперед.

Как следует из данных на сайте ЦИК, жителям области был задан вопрос: "Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени", предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)".

Согласно предварительным итогам подсчета результатов голосования, 58,82% участников референдума (687 тысяч человек) поддержали необходимость изменения часового пояса в области, 40,17% (469 тысяч человек) выступили против. Референдум об исчислении времени в Волгоградской области был объявлен по инициативе Общественной палаты региона. Поводом стали многочисленные обращения граждан. Два других соседних с Волгоградской областью региона — Саратовская область и Астраханская ранее уже перевели свои стрелки на час вперед по отношению к Москве.

Добавим, теперь разница между Алтайским краем и Волгоградской областью будет составлять три часа.