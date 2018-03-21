Первый в Барнауле строящийся апарт-комплекс "SKY-M" делает специальное предложение весны – сейчас квартиру-студию здесь можно приобрести всего за 699 000 рублей.

Этот проект уникален для Барнаула. Дом расположен в одном из лучших районов города, где есть все для комфортного проживания. В шаговой доступности ТРЦ "Европа" с полным набором развлекательной и деловой инфраструктуры: рестораны, кинотеатр, детский городок и т.д. В 5-ти минутах расположен ТРЦ "Праздничный", в 3-х минутах находится один из лучших в городе фитнес-клубов — "Магис-спорт", где кроме огромного тренажерного зала действует и большой бассейн. В 10-ти минутах — стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ, расположенных в новых зданиях.

Жить комфортно: апарт-комплекс "SKY-M" - это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной жизни:

Консьерж

Уборка, прачечная, и т.д.

Сервис, как в отеле

Спортивная площадка с уличными тренажерами

Детская площадка повышенного комфорта

Охраняемая территория

Видеонаблюдение онлайн

Услуга "проверка квартиры"

Все что нужно для семейного счастья — включено в стоимость: всего за 699 000 рублей за студию. Дом находится в высокой степени готовности — каркас здания уже практически готов, завершается кладка наружных стен. Застройщик планирует завершение строительства уже осенью этого года.

Студии по привлекательной цене в апарт-комплекс "SKY-M" — уже в продаже. Предложение ограничено.

Телефон отдела продаж: 55-68-28

С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ: http://sky-m.info/