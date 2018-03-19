Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария с участием двух легковых автомобилей произошла днем 19 марта в Барнауле.

О происшествии сообщили очевидцы в паблкие Barnaul 22. "Серьезное ДТП Павловский тракт — Малахова. Не разъехались две легковушки", — отметил автор заметки.

На фото с места событий видно, что автомобиль "Жигули", ставший одним из участников аварии, деформировался до неузнаваемости.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, на место выехал экипаж Госавтоинспекции. Подробности аварии в ведомстве обещали предоставить позже.