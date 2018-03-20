Фото: Amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула подтвердила, что повреждения и царапины на тротуарах в центре города не будут устранены и не влияют на безопасное движение пешеходов.

В начале февраля жители краевой столицы обратили внимание на странную особенность, что все тротуары от улицы Димитрова до Речного вокзала исцарапаны и выглядят, как будто по ней провели своими когтями Росомаха или Черная пантера. Жители краевой столицы в различных пабликах в соцсетях возмущались "неэстетическим видом тротуаров".

Как сообщили Amic.ru в МБУ "Автодорстрой" царапины возникли в результате удаления снежно-ледяного слоя при помощи грейдера. Конструкция грейдерного ножа предусматривает твердосплавные вставки, которые имеют выступ от ножа около 4 мм. Гребенка ножа оставляет бороздки в ледяном слое, разрушая его.

В мэрии Барнаула отметили, что МБУ "Автодорстрой" был наказан за некачественное выполнение работ.

"Вместе с тем образовавшиеся царапины на тротуарах не влияют на эксплуатационные характеристики покрытия и безопасное движение пешеходов. В начале дорожно-строительного сезона 2018 года будет произведено обследование указанных участков, далее при необходимости будут определены необходимые мероприятия", — сообщили в горадминистрации.

Между тем, в центре города также были разрушены тактильные плитки для слепых, установленные в прошлом году. Появившийся дефект обещают устранить уже весной после начала строительного сезона.

"Появившийся дефект, конечно же, будет устранен при наступлении положительных температур, в рамках гарантии, которую предоставляет подрядная организация, проводившая работы. Также хотелось бы отметить, что все появляющиеся в течение времени претензии со стороны общественности регулярно обсуждаются на вот таких рабочих совещаниях, а затем устраняются в максимально короткие сроки", — отметил заместитель Минстройтранса Дмитрий Коровин.