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Открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию прошло в Барнауле

, ИА "Амител"
Соревнования состоялись в ледовом дворце спорта "Димано" при поддержке компании "Ростелеком"

В Ледовом дворце спорта "Динамо" имени Ю.П. Карандина в Барнауле прошло Открытое Первенство Алтайского по фигурному катанию. "Ростелеком" традиционно выступил партнером соревнования и принял участие в награждении призеров соревнований.

Открытое первенство, организует которое Алтайская федерация фигурного катания на коньках, проводится в регионе уже третий раз и впервые – в новом Ледовом дворце. В этом году в краевую столицу приехали 230 участников из Новосибирской области, Красноярска, Томска, Омска, Белово (Кемеровская область). Алтай представляли спортсмены из Барнаула и Бийска. Мальчики и девочки в возрасте 6 — 14 лет показывали мастерство в короткой и произвольной одиночной программах по семи возрастным категориям.

 

По итогам двухдневных состязаний наибольшее количество призовых мест было присуждено фигуристам из Новосибирской области, показавшим высокое мастерство и качество катания. Также сильный состав был представлен школами фигурного катания Томска, Омска и Алтайского края.

"Ежегодно на наше Первенство приезжают более 200 юных спортсменов со всей Сибири. С каждым годом мастерство фигуристов растет, а значит, повышается и уровень соревнований, — сообщил председатель алтайской федерации фигурного катания Евгений Трошин. – Мы благодарны нашим партнерам за помощь в развитии этого красивого, зрелищного вида спорта и поддержку участников соревнований!"

Всего призерами соревнований, по решению жюри, стали 48 спортсменов. "Ростелеком" вместе с другими партнерами федерации вручил каждому набор фирменной сувенирной продукции.

"Ростелеком" уже восемь лет выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. С 2011 года оператор и федерация совместно реализуют программу мастер-классов для начинающих фигуристов в регионах России "Звездная дорожка". Во время встреч лучшие тренеры федерации фигурного катания и известные спортсмены делятся секретами своего профессионального мастерства.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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