Самая большая SMM конференция за Уралом пройдет в Новосибирске

10-11 апреля в Новосибирске пройдёт конференция SMMSiberia-2018. На мероприятии выступят с мастер-классами более 30 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Количество участников превысит 700 человек. Иногородние участники смогут подключиться к онлайн-трансляции докладов.

С мастер-классами приедут лучшие SMM-специалисты страны. Например, представители команды Setters, которое входит в топ-30 лучших коммуникационных агентств страны.

Организаторы приглашают всех, кто работает с продвижением в соцсетях — SMM- и PR-специалистов, руководителей и собственников бизнеса, блоггеров.

Конференция поможет повысить свою стоимость на рынке труда специалистам по SMM. Сегодня зарплаты интернет-маркетологов в России достигают 100 тысяч рублей в месяц и даже больше. Но и требования к ним очень высоки. Необходимо постоянно быть в курсе последних тенденций в работе с нативной рекламой, таргетингом, интернет-аналитикой.

Программа SMMSiberia-2018 очень насыщенна. Эксперты расскажут о том, как привлечь трафик из пабликов на свой сайт, как автоматизировать работу с соцсетями и оперативно обрабатывать аналитику, как работать с ботами и рекомендательной системой.

Для представителей органов власти и СМИ откроются специальные секции. Также организаторы приготовили для участников выставку digital-компаний, комфортную лаунж-зону, а самых стойких в конце дня ждет вечеринка after-party.

Познакомиться с программой конференции подробнее и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте SMMSiberia-2018. За репост анонса из группы Вконтакте организаторы дарят скидку 500 рублей.

Когда: 10-11 апреля 2018 г

Где: Новосибирск, лофт-парк "Подземка" (Красный проспект, 161)

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