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Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в Алтайском крае. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяну Калинину.

По ее словам, пик заболеваемости пришелся на период 26 февраля — 9 марта. В это время было зафиксировано максимальное количество заболевших — 27 тысяч человек. Эпидемический порог был превышен на 92%.

В данный момент в крае болеют респираторными инфекциями 22 тысячи человек. Заболеваемость гриппом составляет от 4 до 17 случаев в неделю.

Калинина отметила, что в основном жители региона болеют вирусом гриппа Н1N1 2009 года, известный как "свиной грипп" (56%), вирусом гриппа В (около 30%) и обычным сезонным гриппом АН3N2. "Небольшой удельный вес остается на прочие респираторные вирусы негриппозной этиологии", — добавила она.

Отмечается, что в регионе проводится ряд профилактических мероприятий, включая остановку учебного процесса по школам, группам, классам, по детским дошкольным учреждениям в целом, больницам и так далее.

По словам Калининой в 2018 году эпидподъем меньше, чем в прошлые годы. Так, в годы активации "свиного гриппа" в пиковую неделю заболеваемость составляла до 65 тысяч человек, а в предыдущие сезоны этот показатель составлял до 40 тысяч человек в неделю.

Издание пишет, что после начала стабилизации ситуации в течение около двух недель происходит возврат к обычным сезонным уровням. Специалисты прогнозируют аналогичные периоды и в текущем году.