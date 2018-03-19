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Прокуратура Барнаула по Индустриальному району 26 февраля вынесла представление главе города Сергею Дугину за то, что муниципальное предприятие "Автодорстрой" не чистило дороги на улицах Взлетная, Балтийская и Ускова, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства.

Речь идет об участках от улицы Балтийская в (границах от Попова до улицы Сергея Ускова), Взлетной и Сиреневой (в границах до улицы Ускова и также участка от Власихинской до Взлетной), которые в настоящий момент еще не достроены, но по ним с прошлого года уже ездят автомобили. Как пояснили в прокуратуре, в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула жителям сообщили, что дороги здесь не чистят, так как их только построили и еще не сдали в эксплуатацию и не приняты на баланс комитета.

В итоге прокуратура сочла это нарушением. По закону, барнаульские власти должны содержать все дороги местного значения, что есть в городском округе вне зависимости от того, стоят они на балансе или нет.

Сотрудники прокуратуры утверждают, что позиция городских властей создала опасность для дорожного движения и, следовательно, угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим Сергею Дугину направили представление устранить нарушение.

В пресс-службе мэрии Барнаула подтвердили информацию о представлении прокуратуры в адрес дорожных служб и уже приступили к выполнению постановления о вывозке снега с данной территории. В 2018 году все улицы в данном районе будут переданы на содержание МБУ "Автодорстрой".

"В настоящее же время содержание проезжей части указанных участков улицы Балтийской, Взлетная, Сергея Ускова осуществляется по мере необходимости подрядными организациями, осуществляющими строительство (ООО "Алт Авто", ООО ПСК "Индустрия")", — сообщили в мэрии.

В администрации краевой столицы добавляют, что в течение зимнего периода подрядными организациями неоднократно выполнялись работы по очистке от снега указанных участков улиц. В настоящее время все они очищены от снега.

Напомним, что в районе новостроек до конца года достроят три новых участка дорог. На три работы будет выделено из городской казны более 300 миллионов рублей. В частности, будет построен с нуля участок по улице Балтийской, протяженностью около 1,3 километров. Это самый затратный участок, его стоимость составит 227 миллионов рублей. Еще около 43 миллиона выделят на участок по улице Взлетная (около 1 километра) и 27 миллионов по Сергея Ускова (700 метров).

В 2017 году здесь сделали ливневую канализацию, основание дорог и тротуары и запустили движение транспорта. На 2018 год намечены самые масштабные работы с укладкой верхнего покрытия асфальта. Завершатся все работы в 2019 году.