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Барнаульская Госавтоинспекция обращается к водителям с призывам быть осторожнее на дорогах в связи со сменой сезона.

"Весенняя погода с каждым днём дарит нам всё больше и больше тепла. Однако именно в этот период водители всё чаще сталкиваются с большими неприятностями на дорогах, а именно перепады температуры воздуха, заморозки, слякоть на дороге в дневные часы могут стать серьезной причиной дорожно-транспортных происшествий", — подчеркивают в ГИБДД.

Ввиду этого водителей призывают соблюдать оптимальный скоростной режим и безопасную дистанцию.

"Наиболее опасными участками являются крутые спуски и повороты, зоны пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители, не обладающие нужными навыками управления автомобилем", — добавляют в ГИБДД.

Пешеходов убедительно просят быть двойне осторожными, переходя улицу и не начинать движение даже после включения зеленого сигнала светофора, не убедившись в полной остановке приближающегося транспорта.